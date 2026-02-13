En medio de la crisis un incendio afectó a la refinería de petróleo de La Habana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnergiaMinasCub/status/2022420543790870665&partner=&hide_thread=false
Aún no se conoce si hubo víctimas humanas ni la cuantía de las pérdidas materiales provocadas por el incendio, ocurrido en momentos en que la isla experimenta una grave escasez de combustible por el bloqueo petrolero impuesto por EEUU.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cubadebatecu/status/2022425960164086122&partner=&hide_thread=false
Varios camiones de bomberos se trasladaron a la zona donde está enclavada la refinería Ñico López, una de las tres plantas industriales de este tipo que tiene Cuba.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/2022426804636541252&partner=&hide_thread=false
Incendio en la base
El 5 de agosto de 2022, una importante base de supertanqueros ubicada en Matanzas (oeste) sufrió un incendio de grandes proporciones que provocó la muerte de 17 personas, en su mayoría bomberos que fueron a sofocar el siniestro.
Ese siniestro destruyó 4 de los 8 tanques de petróleo del depósito de Matanzas, el más importante de Cuba, con capacidad para almacenar 52 millones de litros de combustible.
(Sputnik)