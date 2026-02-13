En medio de la crisis un incendio afectó a la refinería de petróleo de La Habana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnergiaMinasCub/status/2022420543790870665&partner=&hide_thread=false Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería "Ñico López"

Se investigan las causas. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba (@EnergiaMinasCub) February 13, 2026

Aún no se conoce si hubo víctimas humanas ni la cuantía de las pérdidas materiales provocadas por el incendio, ocurrido en momentos en que la isla experimenta una grave escasez de combustible por el bloqueo petrolero impuesto por EEUU.

Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería "Ñico López". Se investigan las causas. pic.twitter.com/gq5hPgJdkG — Cubadebate (@cubadebatecu) February 13, 2026

Varios camiones de bomberos se trasladaron a la zona donde está enclavada la refinería Ñico López, una de las tres plantas industriales de este tipo que tiene Cuba.

Se registra incendio cerca de la refinería Ñico López de La Habana



El fuego se extendió en uno de los almacenes de la instalación industrial de la mayor de las Antillas, de acuerdo con el reporte de Cubadebate.



Minutos más tarde, el Ministerio de Energía y Minas de… pic.twitter.com/FamAlQ1PB4 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) February 13, 2026

Incendio en la base

El 5 de agosto de 2022, una importante base de supertanqueros ubicada en Matanzas (oeste) sufrió un incendio de grandes proporciones que provocó la muerte de 17 personas, en su mayoría bomberos que fueron a sofocar el siniestro.

Ese siniestro destruyó 4 de los 8 tanques de petróleo del depósito de Matanzas, el más importante de Cuba, con capacidad para almacenar 52 millones de litros de combustible.

(Sputnik)