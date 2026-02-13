Hacete socio para acceder a este contenido

tras cuernos palos

En medio de la crisis un incendio afectó a la refinería de petróleo de La Habana

Según las autoridades el incendio estaría controlado pero se desconocen las causas y si hay personas afectadas por el siniestro.

Columnas de humo salen de la refinería.

 Cubadebate
La refinería Ñico López, ubicada cerca de la bahía de La Habana, sufrió un incendio el viernes en uno de sus almacenes, informó el Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

"Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería Ñico López. Se investigan las causas", indicó la cartera en la red social X.

Una espesa columna de humo proveniente de la refinería era visible desde varios puntos de la ciudad, reportaron varios residentes.

Aún no se conoce si hubo víctimas humanas ni la cuantía de las pérdidas materiales provocadas por el incendio, ocurrido en momentos en que la isla experimenta una grave escasez de combustible por el bloqueo petrolero impuesto por EEUU.

Varios camiones de bomberos se trasladaron a la zona donde está enclavada la refinería Ñico López, una de las tres plantas industriales de este tipo que tiene Cuba.

Incendio en la base

El 5 de agosto de 2022, una importante base de supertanqueros ubicada en Matanzas (oeste) sufrió un incendio de grandes proporciones que provocó la muerte de 17 personas, en su mayoría bomberos que fueron a sofocar el siniestro.

Ese siniestro destruyó 4 de los 8 tanques de petróleo del depósito de Matanzas, el más importante de Cuba, con capacidad para almacenar 52 millones de litros de combustible.

(Sputnik)

