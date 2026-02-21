Estados Unidos e Irán: La guerra del terror urbano prepara la guerra total

Hubo momentos de verdadera guarimba fascista al estilo de las que sembraron varias veces el terror en Venezuela: dirección militar de lucha urbana, conocimiento de calles y direcciones, desplazamientos oportunos y rápidos, degollamientos de víctimas y asesinatos por la espalda. Se habla de cantidades de dinero por cada asesinado aumentando el «precio» si eran niños.

El gobierno iraní asediado

El gobierno cuantificó los daños: destruidas 305 ambulancias y autobuses, 24 gasolineras, 700 comercios, 750 bancos, 414 edificios gubernamentales, 749 vehículos policiales, 200 escuelas, 350 mezquitas y miles de ejemplares del Corán, decenas de bibliotecas, 253 estaciones de autobuses, 600 cajeros automáticos y 800 vehículos. Los daños morales, psicológicos y afectivos son incalculables.

Tanto crimen es parte de una forma cualitativamente superior de guerra atroz creada desde finales del siglo XX, según implosionaba la URSS, por el imperialismo para revertir su decadencia a escala mundial. Esta forma de guerra general integra otras menores y secundarias que sólo desarrollan su plena letalidad si responden a la expresión de guerra superior.

Aprovechando el nuevo y aún desconocido poder manipulador de las redes sociales imperialistas, sus expertos se lanzaron a azuzar los temores, miedos, ansias y egoísmos subconscientes e inconscientes de sectores populares minoritarios que eran, sin embargo, presentados internacionalmente como aplastantemente mayoritarios: eran las llamadas «revoluciones de colores». Una de sus primeras expresiones fue la «sublevación de Tiananmén» en el Pekín de 1989: pocos cientos de manifestantes fueron presentados como millones, y mucha gente creyó que la inmensa China Popular iba a desintegrarse en cuestión de días. De esto hace 37 años y ahora China es la primera potencia económica mundial.

Un pasado reciente: La primavera árabe

Las «revoluciones de colores» insistían en las acciones pacíficas de masas, pero según iban fracasando o según se descubrían sus trampas, el imperialismo tuvo que desarrollar otras tácticas: guerra psicológica y cultural, irregular, de cuarta generación, cognitiva, etc. Una de las líneas que las recorre es la creciente fusión entre la manipulación mental, afectiva e inconsciente, y la provocación fría y metódica del proceso que va de la preocupación al pánico pasando por el miedo.

En este descenso al infierno de la pasividad aterrorizada o al colaboracionismo egoísta con el opresor, la supuesta efectividad de la guerra cognitiva debiera garantizar que el pueblo atacado, Irán en este caso, asumiera los valores del Estado atacante, se identificara con ellos e incluso ayudara a imponerlos a otros pueblos y clases explotadas.

Irán: La piedra en el zapato de Estados Unidos

Pero en el caso iraní como en otros muchos, han fracasado estas expresiones particulares y menores de guerra de manera que el imperialismo no ha tenido más remedio que volver a la sempiterna escalada hacia el terror total, o sea, desarrollar aún más la pedagogía del miedo, o si se quiere y para renombrar métodos asirios hace 2500 años: el terror calculado.

Efectivamente, desde antes de la liberación de 1979, la represión era consustancial a la vida cotidiana iraní. Tras la liberación, la Guerra Impuesta, el terrorismo y la guerra económica y científica imperialista fueron escalones sucesivos que Irán tuvo y tiene que superar. El fracaso de Israel y EEUU en la Guerra de los 12 Días en junio de 2025 ha dado paso a la guerra de terrorismo urbano de enero de 2026, que tampoco ha triunfado.

Pues bien, ahora estamos llegando al momento de síntesis de estas guerras parciales en la guerra de exterminio, tal cual lo ha planteado en la Conferencia de Múnich de febrero de 2026 el nieto del Sha derrocado en 1979: el imperialismo debe invadir Irán, destruir la República Islámica y reinstaurar la monarquía asesina. El fracaso de la Guerra de los 12 Días y de la guerra de terrorismo urbano, culmina así en el plan definitivo: la Guerra Total contra Irán.