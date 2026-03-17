Estados Unidos ha gastado 18 mil millones de dólares en la guerra contra Irán en 18 días

Recientes informes indican que el gasto de Estados Unidos en apoyo militar y el apoyo logístico ha superado la barrera de los 18 mil millones de dólares. Esta es la misma cifra que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han señalado como el capital inicial necesario para comenzar a reconstruir Gaza.
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Se estima que hay millones de toneladas de escombros que requieren maquinaria pesada y años de trabajo. Es necesario también restaurar los servicios básicos como agua potable, redes eléctricas y saneamiento básico. Sin contar la reconstrucción de viviendas destruidas o dañadas.
¿La prioridad?: La guerra
La velocidad con la que se movilizan recursos para la defensa o la ofensiva militar contrasta drásticamente con la lentitud de los fondos destinados a la reconstrucción civil. Se estima que más del 60% de las viviendas en Gaza han sido afectadas. Algunos informes de la ONU sugieren que, al ritmo actual, la reconstrucción total podría extenderse hasta el próximo siglo si no hay un cambio radical en la inversión y el bloqueo de materiales.