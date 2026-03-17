Estados Unidos ha gastado 18 mil millones de dólares en la guerra contra Irán en 18 días

¿La prioridad?: La guerra

La velocidad con la que se movilizan recursos para la defensa o la ofensiva militar contrasta drásticamente con la lentitud de los fondos destinados a la reconstrucción civil. Se estima que más del 60% de las viviendas en Gaza han sido afectadas. Algunos informes de la ONU sugieren que, al ritmo actual, la reconstrucción total podría extenderse hasta el próximo siglo si no hay un cambio radical en la inversión y el bloqueo de materiales.