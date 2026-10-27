La investigación por el caso Conexión Ganadera sumó una nueva condena este lunes, cuando la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, cerró un acuerdo abreviado con Martín Muttoni, propietario de MCO y uno de los tomadores de ganado vinculados al fondo ganadero.
Acuerdo abreviado
Conexión Ganadera: condenaron a otro responsable y deberá cumplir tres meses de cárcel
La causa por el caso Conexión Ganadera sumó una nueva condena. Martín Muttoni, dueño de MCO, reconoció haber cometido apropiación indebida.