Conexión Ganadera: condenaron a otro responsable y deberá cumplir tres meses de cárcel

Conexión Ganadera: una causa con nuevas condenas

La resolución constituye la cuarta condena vinculada al caso, cuya investigación comenzó en 2024 y tiene entre sus principales imputados a Daniela Cabral, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.

Según la información disponible, Cabral cumple prisión domiciliaria, mientras que Carrasco e Iewdiukow permanecen en la cárcel bajo prisión preventiva.

El caso gira en torno a las presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del fondo ganadero y a los perjuicios sufridos por quienes confiaron sus inversiones al negocio.

La condena de Muttoni suma un nuevo capítulo a una investigación que busca determinar las responsabilidades penales por el ganado que debía respaldar las inversiones de los damnificados. Su reconocimiento de la apropiación indebida y la pena acordada marcan un nuevo avance judicial en una causa que mantiene la atención de los inversores afectados.