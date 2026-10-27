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Sociedad Conexión Ganadera | caso |

Acuerdo abreviado

Conexión Ganadera: condenaron a otro responsable y deberá cumplir tres meses de cárcel

La causa por el caso Conexión Ganadera sumó una nueva condena. Martín Muttoni, dueño de MCO, reconoció haber cometido apropiación indebida.

Conexión Ganadera: la estafa de las vacas fantasmas.

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Durante la audiencia, Muttoni reconoció haber cometido un delito de apropiación indebida relacionado con ganado que debía existir y ser propiedad de los damnificados, según pudo establecer la investigación.

De acuerdo con Ignacio Durán, abogado de las víctimas y presente en la audiencia, la pena acordada es de 24 meses. De ese total, tres meses se cumplirán en prisión, otros tres bajo arresto domiciliario nocturno y el resto bajo un régimen de libertad a prueba.

Conexión Ganadera: una causa con nuevas condenas

La resolución constituye la cuarta condena vinculada al caso, cuya investigación comenzó en 2024 y tiene entre sus principales imputados a Daniela Cabral, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.

Según la información disponible, Cabral cumple prisión domiciliaria, mientras que Carrasco e Iewdiukow permanecen en la cárcel bajo prisión preventiva.

El caso gira en torno a las presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del fondo ganadero y a los perjuicios sufridos por quienes confiaron sus inversiones al negocio.

La condena de Muttoni suma un nuevo capítulo a una investigación que busca determinar las responsabilidades penales por el ganado que debía respaldar las inversiones de los damnificados. Su reconocimiento de la apropiación indebida y la pena acordada marcan un nuevo avance judicial en una causa que mantiene la atención de los inversores afectados.

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