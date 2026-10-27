Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Copa AUF Uruguay

Equipo alternativo

Peñarol regresa al Campeón del Siglo con la Copa AUF Uruguay en la mira

El carbonero enfrentará a Montevideo City Torque desde la hora 19:30. Aguirre buscará cambiar la pisada y encauzar el funcionamiento colectivo.

Luis Miguel Angulo sería titular en Peñarol.

Luis Miguel Angulo sería titular en Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Luego de casi dos meses de ausencia, Peñarol vuelve a actuar como local en el Estadio Campeón del Siglo este martes a partir de las 19:30 horas. El conjunto aurinegro se medirá ante Montevideo City Torque en el encuentro pendiente por la segunda fase de la Copa AUF Uruguay. El cruce, que contará con el arbitraje de Bruno Sacarelo y no dispondrá de tecnología VAR, definirá al rival de Libertad de San Carlos en los octavos de final del certamen.

Este choque representa el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos en lo que va de la temporada. Por el Torneo Apertura, el Carbonero se impuso por 3-1, mientras que en el Clausura igualaron 1-1. Asimismo, hace exactamente dos meses se vieron las caras en la fase de grupos de este mismo torneo, donde Peñarol venció 1-0 con gol de Eric Remedi para asegurar el primer lugar del Grupo 1, tras haber empatado previamente frente a Atenas (2-2) y Danubio (1-1).

Equipo alternativo

Sin la presión inmediata del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Diego Aguirre buscará cambiar la pisada y reencontrarse con el triunfo para encauzar el funcionamiento colectivo. Aunque la prioridad absoluta de la institución es asegurar la Tabla Anual para clasificar a las finales de la Liga AUF Uruguaya, la crisis deportiva reciente empuja al entrenador a equilibrar el descanso de sus figuras clave con la necesidad de ajustar piezas de cara al compromiso del próximo sábado frente a Wanderers en el Parque Saroldi.

Fiel a la rotación utilizada en las presentaciones previas de este certamen, la "Fiera" optará por una alineación alternativa pero competitiva. La gran certeza en el once inicial pasa por la titularidad de Sebastián Britos en la portería, resguardado por una línea defensiva que combinaría experiencia y juventud con Brian Barboza, Facundo Álvez, Mauricio Lemos y Lucas Hernández. En la zona de contención se perfila la dupla integrada por Jesús Trindade y Tomás Olase.

En el frente de ataque se mantienen algunas interrogantes respecto a la conformación definitiva. Lo más probable es la presencia de Steven Muhlethaler por la banda derecha, Franco "Cepillo" González en la función de segunda punta y el colombiano Luis Miguel Angulo desplegado sobre el extremo izquierdo, dejando a Matías Arezo como la principal referencia ofensiva. En el banco de suplentes aguardarán varios de los habituales titulares para ofrecer variantes si el trámite lo requiere.

El espectáculo está listo para el público en el Campeón del Siglo. Los socios de Peñarol pueden canjear su entrada de forma gratuita a través de la aplicación CAPP, mientras que el público general dispone de boletos en Tickantel y Redpagos con costos de $200 para la Tribuna Cataldi, $390 para la Damiani y $590 para la Henderson. La parcialidad visitante de Montevideo City Torque ocupará la Tribuna Guelfi con un costo único de $200.

Temas

Te puede interesar