Peñarol regresa al Campeón del Siglo con la Copa AUF Uruguay en la mira

Fiel a la rotación utilizada en las presentaciones previas de este certamen, la "Fiera" optará por una alineación alternativa pero competitiva. La gran certeza en el once inicial pasa por la titularidad de Sebastián Britos en la portería, resguardado por una línea defensiva que combinaría experiencia y juventud con Brian Barboza, Facundo Álvez, Mauricio Lemos y Lucas Hernández. En la zona de contención se perfila la dupla integrada por Jesús Trindade y Tomás Olase.

En el frente de ataque se mantienen algunas interrogantes respecto a la conformación definitiva. Lo más probable es la presencia de Steven Muhlethaler por la banda derecha, Franco "Cepillo" González en la función de segunda punta y el colombiano Luis Miguel Angulo desplegado sobre el extremo izquierdo, dejando a Matías Arezo como la principal referencia ofensiva. En el banco de suplentes aguardarán varios de los habituales titulares para ofrecer variantes si el trámite lo requiere.

El espectáculo está listo para el público en el Campeón del Siglo. Los socios de Peñarol pueden canjear su entrada de forma gratuita a través de la aplicación CAPP, mientras que el público general dispone de boletos en Tickantel y Redpagos con costos de $200 para la Tribuna Cataldi, $390 para la Damiani y $590 para la Henderson. La parcialidad visitante de Montevideo City Torque ocupará la Tribuna Guelfi con un costo único de $200.