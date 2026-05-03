EEUU moviliza 15.000 militares para "liberar" naves varadas en el estrecho de Ormuz

Anuncio de Trump

Más temprano, Trump anunció el inicio de la operación Proyecto Libertad, una operación para guiar de manera segura a los buques varados en el estrecho de Ormuz procedentes de países no implicados en el conflicto de Oriente Medio.

El mandatario estadounidense describió la iniciativa como un "gesto humanitario" y advirtió que cualquier interferencia en el proceso "tendrá que ser tratada con fuerza".

Afirmó que sus representantes mantienen "conversaciones muy positivas" con Irán, las cuales, según indicó, "podrían conducir a algo muy positivo para todos". El presidente estadounidense confirmó que los países propietarios de los buques afectados han manifestado su intención de no regresar al estrecho hasta que la zona sea segura para la navegación.

Irán advierte

Por su parte, el presidente de la comisión parlamentaria iraní de seguridad nacional y política exterior, Ebrahim Azizi, advirtió que cualquier interferencia de Estados Unidos en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego.

"Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego. El estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no serán gestionados por las publicaciones delirantes de Trump", publicó Azizi en la red social X.

El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas, ha sido escenario de tensiones desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos el pasado 28 de febrero. El 8 de abril, ambas naciones anunciaron un alto el fuego de dos semanas, posteriormente extendido, pero la situación en la vía marítima sigue siendo delicada.

(Sputnik)