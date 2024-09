Francia: las previas de un nuevo gobierno

España fue la primera en adelantar las elecciones legislativas nacionales. Movida de Pedro Sánchez tras el triunfo de la llamada “Nueva Derecha” en las elecciones complementarias regionales. Luego sufrió un revés en los comicios para el Parlamento Europeo.

En Francia en cambio, la primera pulseada fue la propia elección Europea. Cuando en toda Europa se votó a los integrantes del parlamento, que, por cierto, designa a las autoridades de la UE del 6 al 9 de junio de este año, la polarización marcó un triunfo grande de la derecha. También en Francia, pero allí solo obtuvo el 31,17%, en medio de una atomización muy grande del resto del electorado.

Ello llevó al triunfante RN (Rassemblement National), que se comenzó a preparar para llevar esos resultados a la realidad interna y poder forzar la formación de un nuevo gobierno. Tal era su triunfalismo que Marine Le Pen, antes temida líder de la derecha, se corre al centro y no aspiraba al cargo, reservándose para posible sustituta de Macron en la Presidencia.

Es en estas condiciones. Que Macron, después de la elección de diputados europeos, disuelve la Asamblea Nacional y llama elecciones anticipadas, más sorpresas. Por un lado el propio Presidente forma un alianza republicana de centro y la izquierda se une en un Frente Popular como aquellos de moda en la década del 30 del siglo pasado.

El inesperado resultado vuelve a plantear una sorpresa primero y cierta incertidumbre después. El Frente de izquierda Francia Insumisa gana con 182 escaños, segundo entra la coalición de Macron con 168 bancas y última la derecha, Tres bloques de opinión y tres bloques en la Asamblea Nacional.

El Frente Popular ha pedido que se respete “el veredicto popular” y se nombre a Mélenchon como Premier. Pero sus escaños no le permiten formar un gobierno de mayorías. Algunos socialistas insinúan conversar por su lado con Macron, pero ello sería romper con Mélenchon. Se maneja el nombre de la izquierdista Lucie Castets. EL lunes de la semana pasada, finalmente Macron descarta tal designación.

Por cierto, desde el mismo lunes hasta el viernes a última hora, las consultas se suceden una a otra. Incluyen, cosa poco habitual en la tradición política francesa a los ex presidentes Sarkozy y Hollande.

Macron continua conversaciones ya que no enfrenará la oposición de 350 diputados. El martes fue día de consultas maratónica. Oliver Faure del PS no asistió para no dividir su partido.

En la jerga política de Francia, “gobierno en funciones”, como el que actualmente ruge sus destinos, es equivalente a provisorio. Este lleva ya 40 días de vida, o sea el más largo desde la II Guerra Mundial.

Hay varias motivos que llevan a Macron a tener que definir pronto. Dentro de un mes deberá aprobar su presupuesto para el año 2025. Se aproxima la clausura de los Juegos paralímpicos en Paris (8 de setiembre). Luego tiene agendada una visita de Estado a Serbia; deberá viajar dejando la casa en orden.

Castets, apesar del anuncio presidencial de que no la nombrará, invoca el respeto a los resultados electorales. Mientras tanto, la derecha trasmitió a Macron el lunes que bloquearía a la candidata de izquierda.

El eurodiputado presidente de la Agrupación Nacional Jordan Bardella ha dicho: "El Nuevo Frente Popular, en su programa, en sus movimientos y en las personalidades que lo encarnan, representa hoy un peligro para el orden público, para la paz civil y, obviamente, para la vida económica del país”.

La búsqueda de un nuevo primer ministro se vuelve urgente siete semanas después de que Francia celebrase sus elecciones anticipadas.

No debemos dramatizar, si se me permite; Francia se caracteriza por salir de situación harto más complejas. SI especial es su sistema político, especial es su habilidad para sortear dificultades.