ONU niega bloqueos a la ayuda internacional en Venezuela: "No hay absolutamente ninguna barrera de acceso"

Las Naciones Unidas rechazaron las versiones sobre supuestas restricciones para el ingreso de ayuda humanitaria y equipos de rescate internacionales a Venezuela tras la emergencia provocada por los recientes sismos, y aseguraron que las operaciones se desarrollan en coordinación plena con las autoridades del país. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, afirmó de manera categórica que no existen impedimentos para el acceso de personal, recursos o asistencia internacional a las zonas afectadas.
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"No hay límite de acceso. ¿Dónde hay evidencia? Tenemos todos los equipos que, además, hemos movilizado nosotros a través de nuestra plataforma de movilización de equipos de rescate. Todos los equipos que llegaron entraron", sostuvo el representante del organismo multilateral.
Ayuda y coordinación
Rampolla explicó que el único requisito para el despliegue de la ayuda es la coordinación operativa necesaria para organizar las tareas de rescate y asistencia en el terreno. "Hace falta tener una estructura, una coordinación, pero no hay absolutamente ninguna barrera de acceso", remarcó.
El funcionario señaló además que la ONU trabaja de manera articulada con el Estado venezolano desde el inicio de la emergencia, luego de que las autoridades solicitaran formalmente apoyo internacional para hacer frente a la contingencia.
En respuesta a las críticas sobre la velocidad de la asistencia en las zonas afectadas, Rampolla indicó que la dimensión del desastre superó inicialmente la capacidad de respuesta disponible, especialmente debido a la gran cantidad de edificios dañados en el estado La Guaira.
"Estamos hablando de más de 10.000 edificios afectados. Tenemos 50 equipos de rescate, más los equipos de Protección Civil venezolana. Usted haga el cálculo de cuánto tiempo toma llegar a cada edificio", expresó.
Total confianza en el gobierno venezolano
Sobre las cifras oficiales de fallecidos y desaparecidos difundidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el coordinador de Naciones Unidas manifestó su confianza en los datos proporcionados por las autoridades.
"Nosotros mismos estamos en el centro de crisis y tengo total confianza en que esos números sean reales, con todos los límites del hecho de que no son definitivos", afirmó.
Ante los cuestionamientos públicos sobre el manejo de la emergencia, la ONU defendió además los principios de neutralidad que rigen sus operaciones y subrayó que la cooperación con las estructuras estatales es esencial para garantizar que alimentos, medicamentos y apoyo técnico lleguen a las comunidades más afectadas.
Rampolla reiteró que el organismo internacional continuará acompañando a la población venezolana durante las tareas de rescate, atención a los damnificados y reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos.