Ganó el jueves y este viernes Kier Starmer asumió como primer ministro británico

"Cambiar el país no puede compararse con apretar un interruptor. El mundo actual es menos estable. Llevará tiempo, pero no hay duda de que el cambio empieza inmediatamente. No hay duda de que reconstruiremos Gran Bretaña creando riqueza en todas las comunidades", afirmó ante la residencia oficial de los primeros ministros británicos, el número 10 de Downing Street.

Starmer añadió que su gobierno se dedicará a mejorar el Servicio Nacional de Salud, reforzar la seguridad fronteriza, reducir la delincuencia en las calles y recortar la factura energética.

Un poco antes, el líder del Partido Conservador, Rishi Sunak, abandonó su puesto de primer ministro tras los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas la víspera.

Con el escrutinio preliminar finalizado en 648 de las 650 circunscripciones, los laboristas ganan 412 escaños (+211). Los conservadores, tras 14 años en el gobierno, se quedan con 121 (-250); los liberales demócratas logran 71 (+63); el Partido Nacional Escocés (SNP), nueve (-38); y los demás partidos, entre ellos el de extrema derecha Reform UK, 35 (+14).

Nueva ministra

Tras asumir Starmer nombró a los ministros clave de su Gobierno, en particular a los de Exteriores, Defensa y Finanzas.

Según el comunicado del Gobierno, el rey británico Carlos III aprobó los siguientes nombramientos: la diputada Angela Rayner como la viceprimera ministra y la diputada Rachel Reeves como ministra de Finanzas.

A su vez, David Lammy y John Healey encabezarán los Ministerios de Exteriores y de Defensa, respectivamente, agrega el texto.

La nota indica que Yvette Cooper estará al frente del Ministerio del Interior, Ed Miliband fue nombrado el ministro de Seguridad Energética y Shabana Mahmud será ministra de Justicia. Todos son miembros del Partido Laborista.

