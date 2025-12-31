Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Lula

¿Ejemplo a seguir?

Gobierno de Lula destaca en 2025 con "pobres en el presupuesto y ricos en el Impuesto a la Renta"

Un balance oficial presentado por el Gobierno muestra impactos positivos de las políticas públicas en empleo, ingresos, salud, educación, ambiente y reducción de desigualdades en Brasil.

Por Redacción de Caras y Caretas

El gobierno brasileño presentó un balance de gestión de 2025 en el que subraya que sus políticas lograron colocar “a los pobres en el presupuesto y a los ricos en el Impuesto a la Renta”, como síntesis de un nuevo enfoque económico y social orientado a reducir las desigualdades.

El informe, divulgado por Canal Gov, reunió una serie de reportajes especiales producidos en distintas regiones del país, con testimonios de ciudadanos beneficiados por las medidas implementadas a lo largo del año. Según el gobierno, las acciones tuvieron efectos directos en el empleo, los ingresos familiares y el acceso a servicios públicos esenciales.

Uno de los ejes centrales del balance fue la generación de más puestos de trabajo formales y el aumento del ingreso de las familias, en paralelo con un cambio en la lógica presupuestaria y tributaria. El Ejecutivo destacó la ampliación de la presencia de los sectores más pobres y de los trabajadores asalariados de ingresos medios en el presupuesto público, mientras que se reforzó la carga del Impuesto a la Renta sobre los sectores más ricos, con el objetivo de avanzar hacia un mayor equilibrio fiscal.

Avances en salud y educación

En el área de la salud, el informe resaltó la expansión del Sistema Único de Salud (SUS), con reducción de las listas de espera para consultas y procedimientos especializados, reactivación de las campañas de vacunación y avances en el combate a enfermedades como el VIH/sida y el dengue.

La educación también mostró resultados destacados, con ampliación de cupos en todos los niveles y la puesta en marcha de políticas innovadoras orientadas a mejorar la calidad educativa y a preparar al país para los desafíos científicos y tecnológicos del futuro.

Medio ambiente, industria y desarrollo

En materia ambiental, el gobierno informó una reducción significativa de la deforestación, la reactivación de políticas de protección de los biomas, el avance de la transición ecológica y la demarcación de Tierras Indígenas, además del combate a los delitos ambientales.

La agenda de desarrollo incluyó el programa Nueva Industria Brasil y las inversiones del Nuevo PAC, con foco en infraestructura urbana y calidad de vida. También se reforzaron las acciones de prevención y respuesta frente a eventos climáticos extremos.

Finalmente, el balance destacó el fortalecimiento de las tareas de inteligencia contra organizaciones criminales, incluso aquellas con gran poder económico, así como el rescate de la credibilidad internacional de Brasil y la implementación de una gestión pública definida como innovadora.

