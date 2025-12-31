Gobierno de Lula destaca en 2025 con "pobres en el presupuesto y ricos en el Impuesto a la Renta"

Avances en salud y educación

En el área de la salud, el informe resaltó la expansión del Sistema Único de Salud (SUS), con reducción de las listas de espera para consultas y procedimientos especializados, reactivación de las campañas de vacunación y avances en el combate a enfermedades como el VIH/sida y el dengue.

La educación también mostró resultados destacados, con ampliación de cupos en todos los niveles y la puesta en marcha de políticas innovadoras orientadas a mejorar la calidad educativa y a preparar al país para los desafíos científicos y tecnológicos del futuro.

Medio ambiente, industria y desarrollo

En materia ambiental, el gobierno informó una reducción significativa de la deforestación, la reactivación de políticas de protección de los biomas, el avance de la transición ecológica y la demarcación de Tierras Indígenas, además del combate a los delitos ambientales.

La agenda de desarrollo incluyó el programa Nueva Industria Brasil y las inversiones del Nuevo PAC, con foco en infraestructura urbana y calidad de vida. También se reforzaron las acciones de prevención y respuesta frente a eventos climáticos extremos.

Finalmente, el balance destacó el fortalecimiento de las tareas de inteligencia contra organizaciones criminales, incluso aquellas con gran poder económico, así como el rescate de la credibilidad internacional de Brasil y la implementación de una gestión pública definida como innovadora.