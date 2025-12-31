Empresario venezolano desmiente dichos de Petro sobre ataque a fábrica

"Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo y que están mancillando mi nombre. Nosotros somos una familia que tiene más de 80 años en el país", dijo.

Hubo un incendio

En el vídeo, hizo un recorrido en el cual ilustró parte del incendio ocurrido el 24 de diciembre en parte de los galpones de la empresa que lidera.

"Nosotros somos importadores y distribuidores de materias primas para todas las industrias, nosotros no fabricamos ninguno de nuestros productos y ninguno de nuestros productos van a el anaquel. Todos nuestros productos deben ser transformados por las industrias básicas del país", agregó.

Petro afirmó la noche del martes que su Gobierno "teme" que una fábrica bombardeada por EEUU en Venezuela, "haya sido utilizada para mezclar pasta de coca y convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación estratégica de la ciudad en el mar de Maracaibo".

El presidente colombiano afirmó que el Ejército de Liberación Nacional estaba permitiendo, con su accionar, "una invasión al país vecino".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que su país destruyó la semana pasada una "zona del muelle" en Venezuela, utilizada por presuntos narcotraficantes para cargar embarcaciones con drogas.

Tensión frente a Venezuela

Estas declaraciones se dan también en un momento de máximas tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar de EEUU en el Caribe y el bloqueo naval anunciado por Trump el pasado 16 de diciembre.

La operación militar de EEUU en el Caribe, que se inició en agosto, incluye destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 militares.

EEUU justifica el despliegue alegando la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

El movimiento militar, considerado por el Gobierno venezolano como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra el presidente Maduro, incluida una recompensa millonaria por su captura.

(Sputnik)