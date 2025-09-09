"Es una locura": ¿Qué dijo Maduro sobre la posibilidad de un ataque de EEUU contra su país?

“Con ese relato intentan manchar a Venezuela, a su liderazgo, a su presidente y, manchándolo, preparar una operación para agredirnos”, declaró.

Guerra e incertidumbre

El dirigente venezolano afirmó que la verdadera motivación de Washington no está vinculada al narcotráfico, sino al control de los recursos estratégicos de su país. “Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, incrementada por nuevas tecnologías de recuperación, y la cuarta reserva de gas, localizada en el Caribe, precisamente donde enviaron su flota”, explicó.

En cuanto a las acusaciones de que su país es un centro del narcotráfico, Maduro fue categórico: “Venezuela es un país completamente libre de ese fenómeno”. Al mismo tiempo, apuntó contra Estados Unidos: “El 85% de los miles de millones de dólares del narcotráfico internacional terminan en bancos estadounidenses. Son más de 500.000 millones de dólares anuales que se manejan en su banca legal. Desde EEUU se dirige el narcotráfico de Suramérica y del mundo”.

Maduro insistió en que la escalada de tensiones impulsada por Washington forma parte de una estrategia global de guerra, aunque reiteró que la posibilidad de un ataque directo contra Venezuela es “una locura”.

Fuente: Con información de Sputnik