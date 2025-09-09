"Es una locura": ¿Qué dijo Maduro sobre la posibilidad de un ataque de EEUU contra su país?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de “locura” la posibilidad de que Estados Unidos (EEUU) lance un ataque directo contra su país y denunció que detrás de las acusaciones de Washington se esconde un plan de guerra destinado a mantener su hegemonía global.
En una entrevista concedida a la cadena RT, el mandatario advirtió: “Ya la Tercera Guerra Mundial empezó. El imperio estadounidense tiene un plan para reforzar su hegemonía política, económica, cultural y militar en el mundo”. Sin embargo, aseguró que ese objetivo está condenado al fracaso, porque “ya un mundo multipolar es un hecho”, con China, Rusia e India como potencias centrales.
Maduro acusó al Gobierno estadounidense de construir “un relato mentiroso y hollywoodense” para justificar acciones militares en América del Sur. Según sostuvo, el propósito sería colonizar Venezuela, el Caribe y más allá, debilitando a su gobierno y generando condiciones para una intervención.
“Con ese relato intentan manchar a Venezuela, a su liderazgo, a su presidente y, manchándolo, preparar una operación para agredirnos”, declaró.
Guerra e incertidumbre
El dirigente venezolano afirmó que la verdadera motivación de Washington no está vinculada al narcotráfico, sino al control de los recursos estratégicos de su país. “Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, incrementada por nuevas tecnologías de recuperación, y la cuarta reserva de gas, localizada en el Caribe, precisamente donde enviaron su flota”, explicó.
En cuanto a las acusaciones de que su país es un centro del narcotráfico, Maduro fue categórico: “Venezuela es un país completamente libre de ese fenómeno”. Al mismo tiempo, apuntó contra Estados Unidos: “El 85% de los miles de millones de dólares del narcotráfico internacional terminan en bancos estadounidenses. Son más de 500.000 millones de dólares anuales que se manejan en su banca legal. Desde EEUU se dirige el narcotráfico de Suramérica y del mundo”.
Maduro insistió en que la escalada de tensiones impulsada por Washington forma parte de una estrategia global de guerra, aunque reiteró que la posibilidad de un ataque directo contra Venezuela es “una locura”.
Fuente: Con información de Sputnik