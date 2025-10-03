Hamás acepta, en parte, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump

Plan para Gaza

La Casa Blanca publicó el pasado lunes 29 de setiembre el plan de Trump para resolver el conflicto en la Franja de Gaza. La iniciativa contempla el alto el fuego inmediato con la condición de que los israelíes retenidos sean liberados en 72 horas.

El documento propone también que el movimiento palestino Hamás renuncie a participar en el gobierno gazatí. El control de la Franja de Gaza deberá ser entregado a un órgano de gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

La cifra de gazatíes muertos en la ofensiva israelí supera los 66.280 y el número de heridos está por encima de los 169.160, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

El pasado 16 de setiembre una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

(Sputnik)