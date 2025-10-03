Ucrania, la Muerte de una Nación

Los instintos básicos de Trump, que se inclinan no solo a poner fin al conflicto en Ucrania, sino también a normalizar las relaciones con Rusia, se enfrentan a una considerable resistencia de su círculo íntimo, con escasa o nula resistencia de otras fuentes. Para colmo, los aliados europeos de Estados Unidos apoyan casi unánimemente las políticas diseñadas para mantener a Ucrania en una lucha diseñada para derrotar estratégicamente a Rusia. Como resultado, lo que se considera una política hacia Rusia en la administración Trump sufre una grave vacunación, ya que Trump se ve sometido a presiones de todos los bandos para que dé la espalda a Rusia y a su líder, el presidente Vladimir Putin.

En agosto, parecía que la intuición del presidente había triunfado, con la reunión de Trump con Putin en Alaska. Esta reunión resultó en la aceptación generalizada por parte de Trump de las posturas rusas de terminar el conflicto, lo que requeriría que Ucrania aceptara concesiones territoriales, así como limitaciones a su tamaño militar y soberanía política.

El cambio de ruta

Apenas un mes después, el presidente Trump parece haber dado un giro de 180 grados en el tema de las concesiones territoriales. «Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia», publicó Trump en su cuenta de Truth Social, «y, tras ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania a su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra, son una opción viable».

Trump cambió entonces de rumbo en su pronóstico sobre el progreso del conflicto. En mayo, reconoció que el presidente ruso Putin no buscaba una salida al conflicto en Ucrania porque Rusia creía estar ganando la guerra. Esta percepción se mantuvo durante la Cumbre de Alaska. Pero las afirmaciones ucranianas de un contraataque exitoso al norte de Pokrovsk y los continuos ataques con drones ucranianos contra objetivos energéticos rusos influyeron en que Trump cambiara su análisis. «Rusia», señaló Trump, «ha estado luchando sin rumbo durante tres años y medio en una guerra que una verdadera potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel».

Trump prosiguió describiendo su percepción de una Rusia debilitada, ahora vulnerable ante una Ucrania envalentonada. «Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran lo que realmente está sucediendo con esta guerra», escribió Trump, «la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todo lo demás que ocurre en su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez está mejor, Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!».

Una lectura errónea sobre Rusia

Ignoren por un momento que Trump literalmente dio luz verde a acciones que, de implementarse, seguramente resultarían en una guerra nuclear. Lo cierto es que alguien ha convencido a Trump de la vulnerabilidad militar y económica de Rusia. «Putin y Rusia están en graves problemas económicos», declaró Trump, «y este es el momento de que Ucrania actúe». Trump concluyó «deseándoles lo mejor a ambos países» y afirmando que Estados Unidos «continuará suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas».

Esta publicación de Trump desmiente cualquier idea de que siga comprometido con la solución del conflicto ruso-ucraniano. Nadie debería haberse sorprendido por esta decisión: Trump ha estado afirmando que se retiraría del conflicto si no lograba que ambas partes se interesaran en cerrar un acuerdo de paz.

Ninguna de las dos lo hizo, y este es el resultado.

A primera vista, la publicación de Trump da la impresión de ser antirrusa y proucraniana. Pero esta postura pública oculta la simple realidad: Trump está abandonando a Ucrania a su inevitable destino. Si bien Trump ha aceptado la narrativa de Zelenski sobre la destreza de Ucrania en el campo de batalla y la debilidad económica de Rusia, no ha tomado ninguna medida significativa para favorecer a Ucrania.

Trump no modificará las políticas de su administración respecto a la venta de armas a Ucrania, sino que seguirá aplicando una fórmula según la cual Europa compra armas a Estados Unidos y luego las transfiere a Ucrania. No hay cambios en la priorización de la fabricación, que se inclina a favor de la reposición de las agotadas reservas estadounidenses. El resultado es que las armas que Ucrania afirma necesitar con tanta urgencia no comenzarán a llegar a Ucrania en cantidades significativas hasta 2027.

La lucha por los hidrocarburos

Trump también ha vinculado cualquier decisión de Estados Unidos respecto a sancionar a Rusia con medidas similares por parte de Europa, incluyendo el cese de todas las compras de petróleo y gas rusos y la imposición de sanciones a India y China como castigo por su continua compra de energía rusa. El problema es que Europa no puede cumplir estos requisitos, lo que significa que la política estadounidense respecto a las sanciones a Rusia se mantendrá prácticamente sin cambios.

La realidad es que, dejando de lado la retórica virulenta de Trump, no hay un cambio fundamental en la postura estadounidense respecto a Rusia y el conflicto de Ucrania. Y el hecho de que Trump afirme la superioridad militar ucraniana sobre Rusia, y la debilidad económica rusa, no significa que ninguna de las dos sea así.

Rusia sigue manteniendo una ventaja estratégica sobre Ucrania en todos los parámetros utilizados para medir el éxito en un conflicto: militar, económico y político.

Peor aún, las palabras de Trump hacen prácticamente imposible alcanzar una solución negociada.

Como resultado, Europa seguirá brindando apoyo financiero y militar a Ucrania, prolongando un conflicto que lleva tiempo perdido. Pero esta prolongación perjudicará a Ucrania. Rusia domina el algoritmo de la guerra de desgaste, y Ucrania seguirá perdiendo personal y equipo a un ritmo que supera con creces su capacidad para reemplazarlos.

La eurodependencia de Ucrania

Asimismo, Rusia seguirá destruyendo infraestructura industrial y energética crítica, lo que hará que Ucrania dependa aún más de la generosidad europea para su supervivencia. La combinación de tensiones militares y económicas, a su vez, pondrá a prueba la viabilidad política del gobierno de Zelenski.

Finalmente, la tensión combinada de estos tres pilares en declive conducirá a la desintegración de Ucrania como territorio gobernable.

En resumen, Ucrania dejará de existir como país soberano.

El precio de esta derrota será insoportable para Ucrania. Es fácil prever que el número de bajas entre los soldados ucranianos duplique los 1,7 millones de soldados ucranianos muertos y desaparecidos que han caído hasta la fecha. Ucrania también perderá territorios adicionales, como Odesa, Mikolayev, Járkov y quizás también Dnepropetrovsk y Sumy. También se puede anticipar una mayor pérdida de territorios a medida que Polonia, Hungría y Rumanía se repartan lo que quede, dejando solo un pequeño estado residual centrado en Kiev que se conocería como Ucrania. El concepto de independencia y soberanía también se ha debatido: lo que quede de Ucrania estará para siempre bajo el control de Rusia. Los sueños de pertenencia a la Unión Europea serán reemplazados por el estatus de Ucrania como socio menor de un Estado de la Unión ampliado.

Esto es lo que Donald Trump ha logrado con sus publicaciones en redes sociales y sus posteriores apariciones en los medios. Cree que se está presentando como un hombre fuerte. Pero la realidad es muy distinta: Donald Trump, al avivar las esperanzas de Ucrania y al mismo tiempo frustrarlas, se ha mostrado intelectualmente limitado y moralmente disminuido. Ucrania y sus aliados europeos se darán cuenta demasiado tarde de que han sido engañados. Para entonces, la duplicidad de Donald Trump será evidente para todos, excepto, por supuesto, para los millones de ucranianos que morirán como consecuencia.