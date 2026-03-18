Hija de ministra israelí de Asentamientos aparece muerta luego de acusar a sus padres de abuso sexual ritual
Shoshana, hija de la política sionista, supremacista y de extrema derecha, Orit Strock fue hallada muerta poco después de denunciar abusos sexuales rituales.
Shoshana, hija de la política sionista, supremacista y de extrema derecha, Orit Strock fue hallada muerta poco después de denunciar abusos sexuales rituales: "si dicen que me suicidé, no les crean".
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El trágico hallazgo de Shoshana Strock, hija de la ministra de Asentamientos Orit Strock, ha desatado una tormenta en Israel. Shoshana denunció abusos sexuales sistemáticos y "rituales pedófilos" involucrando a sus propios padres; además ya había advertido a sus seguidores que estaba en peligro de ser asesinada para silenciarla: "Si te dicen que me suicidé, no lo creas".
El 13 de marzo de 2026 Shoshana Strock, de 34 años, hija de Orit Strock, ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, fue encontrada sin vida en una vivienda que había alquilado en el norte del país. La tragedia familiar se transformó inmediatamente en un escándalo debido a las impactantes acusaciones que la propia Shoshana había hecho públicas en los meses previos a su muerte. Las últimas semanas manifestó sistemáticamente miedo a ser asesinada para "silenciarla" e insistió en que si aparecía muerta la habían asesinado. Sin embargo los informes preliminares de la policía, difundidos por la prensa descartan la participación de un tercero e indican posible suicidio.
Shoshana acusó a sus padres y a uno de sus hermanos de violarla de niña; había publicado un video en el que alega que filmaron las violaciones para usarlas como pornografía infantil y que delincuentes la amenazaron con publicar el video por acusarlos.
Escalofriante testimonio
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En una serie de videos y publicaciones en redes sociales que hoy se han vuelto virales, Shoshana Strock acusaba a sus padres y a su hermano de haberla sometido a abusos sexuales sistemáticos desde que era una niña pequeña. "Comenzó cuando tenía alrededor de dos años y medio", relataba en uno de los testimonios. Describía cómo era llevada a lo que denominó "rituales pedófilos" organizados, donde era drogada, hipnotizada y violada. Sus acusaciones iban más allá del ámbito familiar: señalaba que su padre, un rabino, la había explotado sexualmente en Tel Aviv desde los 13 años con fines de lucro.
Shoshana había anticipado su propia muerte. En declaraciones previas, insistía en que no tenía tendencias suicidas y advertía explícitamente: "Si me encuentran muerta, alguien será responsable". Esta advertencia, conocida ahora por la opinión pública, ha llevado a muchos a cuestionar la versión inicial de las autoridades, que manejaban la hipótesis del suicidio.
La reacción oficial no se hizo esperar. Su madre, la ministra Orit Strock, confirmó el fallecimiento en redes sociales con un mensaje escueto pero desgarrador. Figuras políticas como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich expresaron sus condolencias y, en un gesto que muchos consideraron defensivo, arremetieron contra quienes "intentan explotar la tragedia para atacar a la familia".
La policía de Israel ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, mientras los resultados preliminares de la autopsia, según filtraciones a la prensa, no indicaban inicialmente actividad criminal.
En una publicación, el año pasado dijo: los perpetradores no son «monstruos en la oscuridad». Son miembros del Knesset. Funcionarios. Líderes comunitarios. Rabinos. Personas con poder, cargos, contactos. Personas que amenazan. Personas que pueden hacernos desaparecer a cualquiera. Y ese es el verdadero caos. Si les dicen que me suicidé, no lo crean. Si dicen que fue un accidente, no lo crean.
Abuso Sexual organizado
Pero el caso Strock no es un hecho aislado. Sus denuncias se enmarcan en un fenómeno mucho más amplio y perturbador que ha comenzado a emerger en Israel en los últimos años. Ante el parlamento israelí (Knéset), se han presentado múltiples testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales organizados y ritualizados durante su infancia. Los sobrevivientes describen abusos cometidos en grupo, con un fuerte componente simbólico que incluye iconografía religiosa, matanza de animales o mezcla de sangre, y la utilización de drogas para someter a las víctimas.
Según estas denuncias entre los victimarios figuran rabinos, médicos, educadores e incluso políticos, protegidos por un código de silencio comunitario que habría operado durante décadas. Las víctimas describen redes organizadas que operan en la sombra, aprovechándose de entornos comunitarios cerrados y de la dificultad de las autoridades para penetrar en ellos.