Hija de ministra israelí de Asentamientos aparece muerta luego de acusar a sus padres de abuso sexual ritual

Escalofriante testimonio

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En una serie de videos y publicaciones en redes sociales que hoy se han vuelto virales, Shoshana Strock acusaba a sus padres y a su hermano de haberla sometido a abusos sexuales sistemáticos desde que era una niña pequeña. "Comenzó cuando tenía alrededor de dos años y medio", relataba en uno de los testimonios. Describía cómo era llevada a lo que denominó "rituales pedófilos" organizados, donde era drogada, hipnotizada y violada. Sus acusaciones iban más allá del ámbito familiar: señalaba que su padre, un rabino, la había explotado sexualmente en Tel Aviv desde los 13 años con fines de lucro.

Shoshana había anticipado su propia muerte. En declaraciones previas, insistía en que no tenía tendencias suicidas y advertía explícitamente: "Si me encuentran muerta, alguien será responsable". Esta advertencia, conocida ahora por la opinión pública, ha llevado a muchos a cuestionar la versión inicial de las autoridades, que manejaban la hipótesis del suicidio.

La reacción oficial no se hizo esperar. Su madre, la ministra Orit Strock, confirmó el fallecimiento en redes sociales con un mensaje escueto pero desgarrador. Figuras políticas como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich expresaron sus condolencias y, en un gesto que muchos consideraron defensivo, arremetieron contra quienes "intentan explotar la tragedia para atacar a la familia".

La policía de Israel ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, mientras los resultados preliminares de la autopsia, según filtraciones a la prensa, no indicaban inicialmente actividad criminal.

En una publicación, el año pasado dijo: los perpetradores no son «monstruos en la oscuridad». Son miembros del Knesset. Funcionarios. Líderes comunitarios. Rabinos. Personas con poder, cargos, contactos. Personas que amenazan. Personas que pueden hacernos desaparecer a cualquiera. Y ese es el verdadero caos. Si les dicen que me suicidé, no lo crean. Si dicen que fue un accidente, no lo crean.

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Abuso Sexual organizado

Pero el caso Strock no es un hecho aislado. Sus denuncias se enmarcan en un fenómeno mucho más amplio y perturbador que ha comenzado a emerger en Israel en los últimos años. Ante el parlamento israelí (Knéset), se han presentado múltiples testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales organizados y ritualizados durante su infancia. Los sobrevivientes describen abusos cometidos en grupo, con un fuerte componente simbólico que incluye iconografía religiosa, matanza de animales o mezcla de sangre, y la utilización de drogas para someter a las víctimas.

Según estas denuncias entre los victimarios figuran rabinos, médicos, educadores e incluso políticos, protegidos por un código de silencio comunitario que habría operado durante décadas. Las víctimas describen redes organizadas que operan en la sombra, aprovechándose de entornos comunitarios cerrados y de la dificultad de las autoridades para penetrar en ellos.