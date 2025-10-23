Lula Da Silva confirma que será candidato a la reelección en 2026

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva confirmo este jueves que se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de octubre de 2026.
“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil, así que te digo que nos veremos muchas otras veces, este mandato sólo termina en 2026, al final del año, pero estoy preparado para disputar otras elecciones”, afirmó Lula al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en el inicio de un viaje oficial al país.
Lula, que cumplirá 80 años la próxima semana, ya había dicho en varias ocasiones que, si hacía falta y si estaba en buenas condiciones de salud, sería candidato a la reelección, pero hasta ahora no lo había confirmado de manera clara.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ya gobernó Brasil en dos mandatos (2003-2006) y (2006-2010) y regresó al poder tras las elecciones de 2022, en que derrotó por la mínima al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).
Hasta el momento, las encuestas de opinión muestran a Lula como claro favorito de cara a las elecciones de 2026, sobre todo por la falta de un sucesor claro de Bolsonaro en el campo conservador.
Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado un intento de golpe de Estado para evitar el regreso de Lula al poder y se espera que ingrese en prisión antes de que acabe el año.