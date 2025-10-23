Lula Da Silva confirma que será candidato a la reelección en 2026

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ya gobernó Brasil en dos mandatos (2003-2006) y (2006-2010) y regresó al poder tras las elecciones de 2022, en que derrotó por la mínima al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

Hasta el momento, las encuestas de opinión muestran a Lula como claro favorito de cara a las elecciones de 2026, sobre todo por la falta de un sucesor claro de Bolsonaro en el campo conservador.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por haber liderado un intento de golpe de Estado para evitar el regreso de Lula al poder y se espera que ingrese en prisión antes de que acabe el año.