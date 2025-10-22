Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Vladímir Putin | reunión | Budapest

negociando

Trump suspendió la reunión cumbre con Putin que iba a realizarse en Budapest

Sobre las negociaciones con Rusia, Trump dijo que no quiere que Putin "se quede con todo" en Ucrania una vez firmada la paz.

No habrá cumbre Trump-Putin.

 Sputnik
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el miércoles que canceló una reunión con su par ruso, Vladímir Putin, que se iba a realizar en Budapest.

"Cancelamos la reunión con el presidente Putin, simplemente no me pareció apropiado. No sentí que fuéramos a llegar al punto al que necesitamos llegar. Así que la cancelé, pero la haremos en el futuro", dijo el mandatario durante un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Creo que ahora (Putin) está dispuesto a negociar un poco más y que quiere llegar a un acuerdo. No queremos que se quede con todo", dijo el mandatario.

Más temprano, el Departamento del Tesoro aplicó sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, argumentando la "falta de compromiso" de Moscú para negociar la paz en Ucrania.

EEUU afirmó que la paz duradera en Ucrania depende de la voluntad de Rusia para negociar en buena fe.

"EEUU continuará impulsando una resolución pacífica de la guerra y una paz permanente depende enteramente de la voluntad de Rusia para negociar en buena fe", consignó la entidad en un comunicado en el que anuncia sanciones contra las principales compañías petroleras del país euroasiático.

Sanciones contra Rusia

Más temprano, el Departamento del Tesoro anunció que EEUU aplicó sanciones a las dos mayores empresas petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, así como a sus subsidiarias, por la presunta falta de compromiso de Moscú con la resolución del conflicto en Ucrania.

Trump dijo que decidió endurecer las sanciones contra Rusia porque "sentía que era el momento".

Sin embargo, admitió que no está seguro de que las nuevas sanciones promueva las negociaciones con Ucrania.

(Sputnik)

Temas

