Trump suspendió la reunión cumbre con Putin que iba a realizarse en Budapest

EEUU afirmó que la paz duradera en Ucrania depende de la voluntad de Rusia para negociar en buena fe.

"EEUU continuará impulsando una resolución pacífica de la guerra y una paz permanente depende enteramente de la voluntad de Rusia para negociar en buena fe", consignó la entidad en un comunicado en el que anuncia sanciones contra las principales compañías petroleras del país euroasiático.

Sanciones contra Rusia

Trump dijo que decidió endurecer las sanciones contra Rusia porque "sentía que era el momento".

Más temprano, el Departamento del Tesoro anunció que EEUU aplicó sanciones a las dos mayores empresas petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, así como a sus subsidiarias, por la presunta falta de compromiso de Moscú con la resolución del conflicto en Ucrania.

Sin embargo, admitió que no está seguro de que las nuevas sanciones promueva las negociaciones con Ucrania.

