Inició la cumbre del Mercosur: los objetivos de Lacalle Pou y la crítica a Milei

“Propondremos dar continuidad a los trabajos en materia de adecuación y actualización del régimen de origen, así como la adaptación y convergencia del proceso regulatorio del bloque”, dijo el jerarca.

Con respecto a las mejoras en infraestructura logística, expresó: “Tenemos que plantearnos una nueva geografía del transporte que beneficie la competitividad y acerque a nuestros ciudadanos y empresas”.

Algunas de las obras que destacó fueron el primer aeropuerto binacional de Sudamérica, entre Brasil y Uruguay, ubicado en el departamento de Rivera, la construcción de puentes sobre los ríos de la frontera, la Hidrovía Paraguay-Paraná y las obras portuarias. También destacó que la infraestructura energética “nos hacen más fuertes”.

“Las infraestructuras muestran cómo la mejor conectividad de nuestras economías aporta competitividad a las cadenas de producción, potencia las exportaciones y la conexión entre nosotros con el mundo y nos va transformando en una plataforma común de inserción internacional”, valoró.

Sobre el objetivo que tiene que ver con el impulso de la agenda internacional, Paganini aseguró que Uruguay promoverá acuerdos pragmáticos que contribuyan al desarrollo de los países. Remarcó también que el diálogo con China continuará, ya que se apuesta a mejorar la integración con este país y que además se trabaja en el acercamiento con Japón, Vietnam, Canadá y otros países de Latinoamérica como Panamá y República Dominicana.

“Sin oportunidades comerciales relevantes, vemos seriamente interpelada nuestra posibilidad de desarrollo a futuro, especialmente para un país como Uruguay”, sentenció.

Sobre Ausencia de Milei

Durante su oratoria, además de repasar los objetivos de Uruguay como presidente del bloque, se refirió a la ausencia de su par Argentino, Javier Milei, quien no acudió al encuentro entre jefes de estado del Mercosur. “Quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos”.