Investigación reveló que Alemania financió en secreto el programa nuclear de Israel

La financiación se denominó oficialmente como ayuda para el "desarrollo del Néguev" y sus detalles permanecieron inicialmente ocultos, incluso para el Gobierno alemán, aunque, al parecer, se utilizó para apoyar el programa nuclear de la nación hebrea.

El mecanismo establecido consistía en el pago de lo que se denominada "transferencias monetarias derivadas de acuerdos bilaterales con países en desarrollo de identidad no especificada".

Aunque la falta de documentación oficial no permite afirmar si todo el dinero se invirtió en el proyecto Dimona, sí se ha podido confirmar que el reactor nuclear no se financió con fondos públicos.