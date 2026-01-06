Irán arrestó a un agente del Mossad que operaba en las manifestaciones de Teherán

entrenamiento y comunicación con elementos vinculados al Mossad.

Dijo que lo contrataron a través de las redes sociales para realizar misiones que le encomendó una organización con sede en Alemania.

Agregó que las personas fueron identificadas a través de plataformas de redes sociales como Instagram y Telegram en función de su actividad y me gusta, y se les dijo que recibirían apoyo para llevar a cabo cualquier misión que se les solicitara.

El agente afiliado al Mossad agregó que recibió instrucciones sobre qué equipo comprar y qué artículos ensamblar.

Dijo que luego le ordenaron ir a los mercados, corear consignas, grabar videos y enviar las imágenes a sus controladores.

Señaló que sus supervisores lo monitoreaban a través de su teléfono móvil. Dijo que todo el entrenamiento, de principio a fin, se impartía a distancia mediante llamadas telefónicas y mensajes, y que lo rastreaban a través de la señal de su teléfono.

“Ahora lo sé todo”, dijo, añadiendo que buscaban específicamente a alguien como él.

Otros arrestos por los disturbios durante las protestas en Irán

El jefe de la policía de Irán, el general de brigada Ahmadreza Radan, dijo el domingo que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo arrestos selectivos de cabecillas que incitaron disturbios tanto en línea como sobre el terreno durante las protestas que existen desde finales de diciembre, tras la caída de la moneda nacional.

Radan dijo que estos individuos estaban recibiendo pagos en dólares desde fuera del país a cambio de provocar al público.

La amenaza de Trump

Estados Unidos (EEUU) y el régimen israelí actuaron rápidamente para aprovechar las protestas y desplegaron agentes entrenados para socavar la seguridad nacional.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó abiertamente a Irán con agredirlo en apoyo a los alborotadores.

Las autoridades iraníes, si bien reconocen el derecho a la protesta pacífica, instaron a los ciudadanos a permanecer vigilantes ante los disturbios respaldados por el extranjero.

El ayatolá busca el diálogo con los manifestantes

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, pidió el sábado pasado el diálogo con los manifestantes que tienen quejas legítimas, al tiempo que destacó que hay que enfrentar a los alborotadores.

Dijo que el aumento descontrolado del tipo de cambio lleva “la mano del enemigo”, que debe ser detenido.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo el lunes que las protestas populares deben ser escuchadas, aunque advirtió que los individuos vinculados a servicios de espionaje extranjeros que buscan secuestrar las protestas y convertirlas en disturbios deben ser tratados por separado.

El jefe de las Fuerzas Armadas, mayor general Abdolrahim Mousavi, dijo que EEUU e Israel están secuestrando las protestas para compensar su derrota en la agresión de 12 días de junio contra Irán.