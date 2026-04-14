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Mundo EEUU | Ormuz | Donald Trump

La batalla del estrecho

Petrolero chino desafió a Trump y cruzó Ormuz a pesar de bloqueo de EEUU

A pesar del bloqueo naval de EEUU contra Irán, un petrolero de China atravesó el estrecho de Ormuz desafiando la imposición de Donald Trump.

Petrolero chino Rich Starry.

Petrolero chino Rich Starry.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un petrolero de China sancionado por Estados Unidos (EEUU) atravesó este martes el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo naval estadounidense contra Irán, informó Reuters, citando datos de navegación. El Rich Starry fue el primer barco en salir del golfo Pérsico desde que comenzó el bloqueo.

Rich Starry

El Rich Starry es un petrolero de mediano alcance que transporta alrededor de 250 mil barriles de metanol, su última parada fue en el puerto de Hamriyah, en los Emiratos Árabes Unidos.

La embarcación y su propietario, la Shanghai Xuanrun Shipping Co habían sido sancionados por Washington por comerciar con Teherán.

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El bloqueo naval de EEUU

Como había anunciado anteriormente el mandatario, este lunes a partir de las 14:00 GMT, EEUU dio inicio a un bloqueo marítimo de Irán y del estrecho de Ormuz, interceptando a los buques que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.

Por su parte, Irán advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz "bajo cualquier pretexto o nombre" sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.

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