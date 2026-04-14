Un petrolero de China sancionado por Estados Unidos (EEUU) atravesó este martes el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo naval estadounidense contra Irán, informó Reuters, citando datos de navegación. El Rich Starry fue el primer barco en salir del golfo Pérsico desde que comenzó el bloqueo.
La batalla del estrecho
Petrolero chino desafió a Trump y cruzó Ormuz a pesar de bloqueo de EEUU
A pesar del bloqueo naval de EEUU contra Irán, un petrolero de China atravesó el estrecho de Ormuz desafiando la imposición de Donald Trump.