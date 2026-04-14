Petrolero chino desafió a Trump y cruzó Ormuz a pesar de bloqueo de EEUU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Osint613/status/2043988111009493473&partner=&hide_thread=false Reuters: On the first full day of the U.S. maritime blockade, 3 Iran linked tankers, Rich Starry, Murlikishan, and Peace Gulf, transited the Strait of Hormuz on April 14, 2026.



Rich Starry, a U.S. sanctioned, Chinese owned tanker, exited the Gulf after loading approximately… https://t.co/P8kJq7NKcD — Open Source Intel (@Osint613) April 14, 2026

El bloqueo naval de EEUU

Como había anunciado anteriormente el mandatario, este lunes a partir de las 14:00 GMT, EEUU dio inicio a un bloqueo marítimo de Irán y del estrecho de Ormuz, interceptando a los buques que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.

Por su parte, Irán advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz "bajo cualquier pretexto o nombre" sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.