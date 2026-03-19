Irán atacó complejo gasífero en Qatar tras ofensiva israelí

Escalada del conflicto regional

El ataque se produjo pocas horas después de que Teherán advirtiera sobre posibles represalias contra instalaciones energéticas en la zona del Golfo. El foco del conflicto se intensificó tras la ofensiva de Israel contra South Pars, símbolo de la interdependencia energética regional, en el marco de las hostilidades iniciadas el pasado 28 de febrero.

Consecuencias para el mercado energético mundial

Ubicada a 80 kilómetros al noreste de Doha, la Ciudad Industrial de Ras Laffan es una pieza clave para la economía global. Al proveer aproximadamente el 20 por ciento del suministro mundial de GNL, cualquier interrupción en sus operaciones genera una presión inmediata sobre los mercados de combustible en Europa y Asia, que dependen de esta terminal para equilibrar su demanda energética.