Irán insiste en que no está negociando con EEUU

Asimismo, subrayó que se han formulado "las advertencias necesarias" acerca de las graves consecuencias de cualquier agresión contra las infraestructuras vitales de Irán y se ha subrayado que cualquier acción contra las instalaciones energéticas se enfrentará con "una reacción firme, inmediata y eficaz" de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

Además, el portavoz de la Cancillería rechazó que se haya celebrado cualquier negociación o conversación con Estados Unidos a lo largo de los 24 días del conflicto, y reiteró que la postura de Teherán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin de la guerra "no ha cambiado en absoluto".

Esmail Baghaei

Resolución "completa y total"

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca anunció que Washington y Teherán han mantenido en los últimos dos días conversaciones "muy positivas y productivas" orientadas a una "resolución completa y total" de las hostilidades en Oriente Medio. Trump sostuvo que lograron marcar "puntos importantes del acuerdo". "Diría que casi todos los puntos", agregó, apuntando que los diálogos salieron "muy bien". "Si siguen adelante con eso, terminará ese conflicto", añadió.

Asimismo, Trump indicó que están en contacto con el hombre "más respetado" y que ejerce como "líder" en Irán, aclarando que no se trata del nuevo líder supremo, Mojtabá Jameneí. "Nadie ha oído nada de él […] no sabemos si sigue con vida", dijo.

No obstante, la Cancillería iraní señaló que no existe ningún diálogo en curso entre Teherán y Washington, afirmando que las declaraciones del presidente estadounidense se enmarcan en "intentos por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares".