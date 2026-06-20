Interior proyecta suba de homicidios mientras que delitos totales bajan

Primer trimestre (Enero - Marzo): Consolidó una reducción del 9,2% en los homicidios en términos interanuales, registrando un descenso de 98 a 89 casos respecto a los primeros tres meses de 2025. Esta dinámica había sido calificada por el ministro Negro como una "tendencia muy importante" durante una reciente interpelación parlamentaria.

Segundo trimestre (Abril - Junio): Los registros preliminares quiebran esa tendencia inicial en el rubro de delitos contra la vida. "En materia de homicidios y heridos de arma de fuego, va a haber una leve suba con respecto al año anterior", puntualizó el jerarca.

Sostenibilidad de la baja en delitos globales

A pesar del repunte puntual en los asesinatos, el Ministerio del Interior enfatizó que la criminalidad general en el país mantiene una trayectoria descendente. Las autoridades remarcaron la necesidad de analizar este trimestre de forma aislada dentro de un proceso de gestión más amplio.

"Podemos decir que en el total de los delitos, la tendencia va a seguir siendo a la baja. Uno es una tendencia, la baja; otro es un dato que, recién transcurrido ya más de un año de gestión, se da en un trimestre en particular, que altera el resultado del semestre", explicó el ministro Carlos Negro.