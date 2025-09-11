Israel ataca 6 países en 72 horas y Qatar convoca cumbre árabe Islámica de emergencia

Interactive_Israel_attacks_nations_Sept10_2025-06-1757520009 Israel ataca seis países en las últimas 72 horas. Gráfico: AlJazeera English

Violación de soberanía

Desde Emiratos Árabes Unidos se denunció el ataque como una escalada peligrosa y una flagrante violación de la soberanía qatarí. Arabia Saudita expresó “plena solidaridad” con Doha y subrayó que la agresión pone en riesgo cualquier esfuerzo diplomático en curso. Egipto, por su parte, calificó el bombardeo como un “asalto directo” a la soberanía de un Estado árabe, advirtiendo que sienta un precedente muy negativo para futuros procesos de mediación. Irak se sumó al rechazo y lo definió como un “acto cobarde”, mientras que Irán lo tildó de grave violación del derecho internacional. También Marruecos, Siria, Sudán y Omán hicieron llegar comunicados de apoyo a Qatar y de condena a Israel, insistiendo en que la ofensiva amenaza la estabilidad de toda la región.

En respuesta, el primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anunció que Qatar convocará a una reunión de emergencia con otros países árabes para discutir medidas conjuntas frente a lo que describió como “terrorismo de Estado”. El gobierno qatarí advirtió que este ataque no solo quebranta la seguridad nacional, sino que compromete su papel como mediador en el conflicto de Gaza, dado que se produjo en pleno proceso de negociación para la liberación de rehenes y un eventual alto el fuego.

Países que han condenado el ataque Israelí en Qatar: Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Irán, Irak, Palestina (Autoridad Palestina / organismos palestinos), Líbano, Marruecos, Siria, Sudán, Egipto, Yemen (y grupos houthi), Maldivas, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Unión Europea (como bloque), Argelia, Omán, Mauritania y Kazajistán.

ssstwitter.com_1757594795754 "Este es un mensaje para todo Oriente Medio" Así amenazaba en árabe en su cuenta oficial en X el presidente de la Knéset israelí, Amir Ohana. A través de este video.

Israel continúa los bombardeos

La campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza no se detiene. En la última hora, aviones israelíes atacaron tres viviendas en pleno corazón del campo de refugiados de Shati, una de las zonas más densamente pobladas del enclave. La situación allí es crítica ya que la población se ha triplicado en los últimos meses por la llegada de familias desplazadas de otras áreas, y ahora muchos de ellos, que ya sobrevivían en tiendas de campaña improvisadas, vuelven a verse obligados a huir en busca de un refugio seguro.

En paralelo, fuerzas navales israelíes arrestaron hoy a siete pescadores frente a la costa de la ciudad de Gaza y los mantienen retenidos en un lugar desconocido. Durante el genocidio en marcha, la marina israelí ha restringido fuertemente el acceso al mar y, en más de una ocasión, disparó contra pescadores locales, incluso con consecuencias fatales. A pesar del riesgo, muchos gazatíes continúan lanzándose al mar, desesperados por conseguir alimento en medio de un asedio que mantiene a la población al límite.