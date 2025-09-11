Jair Bolsonaro fue condenado por intento de golpe de Estado contra Lula

La magistrada destacó que hay "prueba cabal" de que un grupo liderado por Bolsonaro y compuesto por figuras clave del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y de órganos de inteligencia, intentó dar un golpe de Estado.

Además de Bolsonaro, también se formó mayoría para condenar a los otros siete imputados por la trama golpista.

Se trata del exsecretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid; el excandidato a vicepresidente, Walter Braga Netto; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno; el exministro de Justicia Anderson Torres; el excomandante de la Marina Almir Garnier y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem.

Se espera que los jueces dediquen la última sesión del juicio, este viernes, para decidir cuántos años de cárcel deberá cumplir cada uno.

Las penas máximas para los delitos por lo que Bolsonaro está imputado suman 43 años de cárcel.