Juez instructor vota a favor de condenar a Bolsonaro

Moraes remarcó que Bolsonaro "ejerció la función de líder de la estructura criminal y recibió una amplia contribución de integrantes del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas".

Para el juez, todos ellos utilizaron la estructura del Estado para implementar su "proyecto autoritario de poder", conforme quedó ampliamente demostrado.

Los delitos por los que se imputa a Bolsonaro

Bolsonaro está imputado por cinco delitos: pertenencia a organización criminal armada, golpe de Estado, abolición del Estado democrático de Derecho, daño a bien público y daño a patrimonio protegido.

El voto de Moraes es el primero de los cinco que se esperan de aquí al viernes 12 de septiembre: después de él votarán los jueces Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia Antunes y Cristiano Zannin.

Tras decidir si los imputados deben ser condenados o no, los jueces decidirán el alcance de las penas, que podrían superar los 40 años de cárcel si se considera la pena máxima prevista para cada uno de los delitos.