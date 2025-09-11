BROU presentó en la Expo Prado una tarjeta exclusiva para el sector agropecuario

_LEO1442

Estrategia de cercanía y apoyo

Durante su discurso, García reafirmó que el BROU “consolida su liderazgo en el agro” y destacó la presencia territorial de la institución, con 130 sucursales distribuidas en todo el país. Señaló además que el banco trabaja en dos ejes transversales: la digitalización y la sostenibilidad, promoviendo nuevas tecnologías financieras y proyectos con impacto social, ambiental y económico.

Entre los productos ya vigentes mencionó el crédito exprés, las líneas de financiamiento para capital de trabajo, la compra de campos, obras de riego y los convenios con más de 20 empresas de maquinaria y agroinsumos. Estos acuerdos permiten financiar hasta el 100% de las inversiones, con plazos de entre 180 días y un año sin intereses.

Un banco con mirada de futuro

Finalmente, García recordó la trayectoria de la institución, cercana a cumplir 130 años, y reafirmó su compromiso de seguir acompañando al sector productivo. “El Banco República, el Banco País, dice presente con casi 130 años de historia, pero sobre todo con un futuro en el que seguirá apoyando los sueños de las uruguayas y los uruguayos”, concluyó.