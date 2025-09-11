Hacete socio para acceder a este contenido

Empresariales BROU | agro | banco

Lanzamiento

BROU presentó en la Expo Prado una tarjeta exclusiva para el sector agropecuario

El presidente del BROU, Álvaro García, destacó que se trata de “un medio de pago específico para el agro, único en el mercado por sus características”.

Por Redacción de Caras y Caretas

En la inauguración de su stand en la Expo Prado, el Banco República (BROU) lanzó la nueva tarjeta BROU Agro Visa, un instrumento financiero diseñado especialmente para el sector agropecuario. La particularidad de esta tarjeta es que permite realizar pagos trimestrales y semestrales, en lugar de la modalidad mensual de las tarjetas tradicionales, adecuándose así a los tiempos de siembra y cosecha.

El presidente del BROU, Álvaro García, destacó que se trata de “un medio de pago específico para el agro, único en el mercado por sus características”. Explicó que los productores podrán financiar insumos al inicio del ciclo y cancelarlos de acuerdo con el flujo de fondos de la actividad. Además, subrayó que las tasas de interés son bonificadas significativamente: en pesos se ubican en menos de la mitad de las habituales y en dólares se reducen en alrededor de un 70%.

La tarjeta estará disponible tanto en moneda nacional como en dólares, dirigida a personas jurídicas de todos los segmentos de la banca agropecuaria que califiquen como sujetos de crédito.

Estrategia de cercanía y apoyo

Durante su discurso, García reafirmó que el BROU “consolida su liderazgo en el agro” y destacó la presencia territorial de la institución, con 130 sucursales distribuidas en todo el país. Señaló además que el banco trabaja en dos ejes transversales: la digitalización y la sostenibilidad, promoviendo nuevas tecnologías financieras y proyectos con impacto social, ambiental y económico.

Entre los productos ya vigentes mencionó el crédito exprés, las líneas de financiamiento para capital de trabajo, la compra de campos, obras de riego y los convenios con más de 20 empresas de maquinaria y agroinsumos. Estos acuerdos permiten financiar hasta el 100% de las inversiones, con plazos de entre 180 días y un año sin intereses.

Un banco con mirada de futuro

Finalmente, García recordó la trayectoria de la institución, cercana a cumplir 130 años, y reafirmó su compromiso de seguir acompañando al sector productivo. “El Banco República, el Banco País, dice presente con casi 130 años de historia, pero sobre todo con un futuro en el que seguirá apoyando los sueños de las uruguayas y los uruguayos”, concluyó.

