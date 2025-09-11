En la inauguración de su stand en la Expo Prado, el Banco República (BROU) lanzó la nueva tarjeta BROU Agro Visa, un instrumento financiero diseñado especialmente para el sector agropecuario. La particularidad de esta tarjeta es que permite realizar pagos trimestrales y semestrales, en lugar de la modalidad mensual de las tarjetas tradicionales, adecuándose así a los tiempos de siembra y cosecha.
Lanzamiento
BROU presentó en la Expo Prado una tarjeta exclusiva para el sector agropecuario
El presidente del BROU, Álvaro García, destacó que se trata de “un medio de pago específico para el agro, único en el mercado por sus características”.