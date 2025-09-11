Movilidad metropolitana: ¿qué dijeron Bergara y Legnani sobre los proyectos?

“Lo que sí está definido es que va a haber corredores preferenciales de transporte colectivo. En la traza que les decía hoy: Avenida Italia, Giannattasio, 8 de Octubre, Camino Maldonado y 18 de Julio. 18 de Julio es donde más lenta es la movilidad”, confirmó Bergara.

El intendente interino de Montevideo subrayó que esa definición se enmarca en la coordinación entre los tres niveles de gobierno involucrados. “Se va a hacer en el terreno de la coordinación Gobierno Nacional, Intendencia de Montevideo e Intendencia de Canelones. De hecho, se pone en la Ley de Presupuesto ahora la creación de un ámbito de coordinación, justamente de este proyecto”, agregó.

Bergara remarcó además que uno de los puntos clave estará en los cruces y en el rediseño de los semáforos. “Obviamente en la parte de los cruces, la clave del asunto está en la semaforización, porque [no alcanza] solo con cambiar un ómnibus por un tren o un ómnibus por otro ómnibus. Por lo tanto, la semaforización va a cambiar para darle justamente ritmo a la movilidad urbana”.

Otro aspecto que aún está en etapa de evaluación, agregó Bergara, es la intervención sobre 18 de Julio.“Hay ideas que implican el soterramiento del transporte en todo 18 de Julio, o sea, hacer un túnel por abajo de 18 de Julio, lo que puede tener bellezas, complicaciones y costos; o hacerlo desde cierto tramo de 18 de Julio, que pudiera ser más eficiente; o buscar alternativas con cambios en las reglas de movilidad. Siempre va a haber cambios en las reglas de movilidad, porque tener corredores preferenciales implica que el resto de la flota de transporte colectivo debe adecuarse para alimentarlas. También podrían cambiar las reglas para el transporte individual”, explicó Bergara.

Proyectos en discusión

Respecto a las distintas alternativas en estudio —ómnibus articulados, tren-tram o tren aéreo— el intendente interino de Montevideo remarcó que “eso está en etapa de evaluación” y que la decisión final se tomará con apoyo de consultorías técnicas. “Todavía falta un tramito para definir en qué formato viaja la gente”, admitió, aunque insistió en que el cronograma apunta a tener el proyecto definido en el corto plazo para comenzar con las licitaciones en 2026.

Legnani coincidió en que el análisis es complejo y que el mayor análisis lo lleva Montevideo, dado que “no hay punto de comparación el impacto que tiene la obra en Canelones, que Montevideo”. Consultado sobre sus preferencias, respondió: “Yo no tengo preferencia, no tengo la capacidad para determinar con cuál de las tecnologías que están propuestas me quedo. Lo que sí queremos nosotros, lógicamente, es que en este período se logre una solución avanzada”.

El intendente canario subrayó la necesidad de articular acciones entre las distintas instituciones. “Siempre vamos a trabajar en complementariedad con el gobierno nacional. Si no trabajamos articulados y no sonamos como una orquesta, no los vamos a sacar en los tiempos que los tenemos que sacar”, advirtió.