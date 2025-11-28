Jefe del Pentágono abordó el portaviones de EEUU en el Caribe y crece la tensión

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, visitó el portaaviones USS Gerald R. Ford en el mar Caribe, un despliegue percibido por Caracas como una "agresión" destinada a un cambio de régimen y a la apropiación de los recursos venezolanos.
El portaaviones, que ingresó a la zona el 16 de noviembre como parte de las operaciones militares estadounidenses, recibió al jefe del Pentágono, quien compartió videos de su estadía en redes sociales. Durante su visita por el Día de Acción de Gracias, Hegseth se dirigió a la tripulación, destacando su "valentía" en labores de patrullaje para "interceptar cárteles" y "defender a los americanos".
Discurso y polémica por amenazas
Desde la cabina del portaaviones, Hegseth aprovechó para comentar sobre los guardias nacionales heridos en un tiroteo en Washington el día anterior.
La visita se produce un día después de que el Secretario de Guerra ratificara su controvertida postura desde República Dominicana —país que autorizó el uso de sus bases para la operación 'Lanza del Sur'— al aseverar que EE.UU. tiene "todo el derecho del mundo" de "asesinar" a quienes estén involucrados en el narcotráfico, afirmación cuestionada por defensores de derechos humanos.
Las claves de la operación 'Lanza del Sur'
Este despliegue militar se interpreta como un claro espaldarazo a la ambiciosa y costosa operación militar que EE.UU. mantiene desde hace 17 semanas frente a las costas de Venezuela, justificada oficialmente como lucha antidrogas:
Despliegue militar: Desde agosto, Washington ha mantenido una fuerza militar significativa con el propósito oficial de "eliminar a los narcoterroristas".
Operativos letales: Como parte de estas operaciones, se han reportado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes con un saldo de más de 70 personas muertas, sin pruebas que sustenten las acusaciones de tráfico de estupefacientes.
Postura venezolana y falta de sustento: El Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que la operación busca un "cambio de régimen" para apoderarse de las inmensas riquezas naturales. Esta percepción se refuerza por informes de la ONU y la DEA que indican que Venezuela no es una ruta principal de narcotráfico hacia EE.UU.
Condena internacional: Acciones como los ataques a embarcaciones, que expertos califican de "ejecuciones sumarias" violatorias del derecho internacional, han sido condenadas por Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Colombia, México y Brasil.