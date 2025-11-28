Jefe del Pentágono abordó el portaviones de EEUU en el Caribe y crece la tensión

La visita se produce un día después de que el Secretario de Guerra ratificara su controvertida postura desde República Dominicana —país que autorizó el uso de sus bases para la operación 'Lanza del Sur'— al aseverar que EE.UU. tiene "todo el derecho del mundo" de "asesinar" a quienes estén involucrados en el narcotráfico, afirmación cuestionada por defensores de derechos humanos.

Las claves de la operación 'Lanza del Sur'

Este despliegue militar se interpreta como un claro espaldarazo a la ambiciosa y costosa operación militar que EE.UU. mantiene desde hace 17 semanas frente a las costas de Venezuela, justificada oficialmente como lucha antidrogas: