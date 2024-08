Justicia de Venezuela certificó triunfo de Nicolás Maduro

Recordó que de los 38 partidos políticos que concurrieron a las elecciones presidenciales, todos acudieron a las comparecencias ante la Sala Electoral del TSJ y 33 consignaron material electoral.

Para la confrontación de datos, fueron convocados todos los partidos políticos y candidatos presidenciales. Desde el TSJ informaron que nueve de los diez candidatos citados acudieron. Añadió que el exaspirante Edmundo González no asistió y fue declarado en desacato por no ceñirse al orden constitucional. Enfatizó que representantes de los partidos políticos que apoyaron al excandidato de Plataforma Unitaria Democrática (PUD) no consignaron material electoral. Durante la audiencia informaron que no tenían actas ni resguardaron nada.

