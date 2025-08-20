Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Javier Milei | Menem | medicamentos

Escándalo sacude a la Casa Rosada

Karina Milei, Lule Menem y la sombra de las coimas en Discapacidad

Una denuncia en Comodoro Py involucra a Karina Milei, Lule Menem y al director de la ANDIS en un presunto esquema de coimas ligado a la compra de medicamentos.

Por Redacción de Caras y Caretas

La tensión volvió a instalarse en el corazón del gobierno libertario. En apenas ocho meses de gestión, Javier Milei enfrenta la denuncia más explosiva hasta ahora: un presunto esquema de recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, según audios filtrados, habría tenido como beneficiaria directa a su hermana y mano derecha, Karina Milei.

Las grabaciones, difundidas en el programa Data Clave por el periodista Mauro Federico, ponen voz al propio director de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Allí se habla sin rodeos de un 8% de retorno exigido a los laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos estatales. La droguería Suizo Argentina, con lazos históricos con los Menem, habría sido la encargada de ejecutar la operatoria. “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”, se escucha en uno de los pasajes.

La familia Milei comprometida

El detalle es aún más explosivo: Spagnuolo sugiere que Karina Milei se quedaba con un 3% del total. Y va más allá al insinuar que el propio presidente estaba al tanto: “Yo hablé con el Presidente. No te podés hacer el boludo conmigo”, dice en tono desafiante.

El revuelo político tuvo rápida traducción judicial. El abogado Gregorio Dalbón presentó en Comodoro Py una denuncia por cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita contra Javier Milei, su hermana, Eduardo “Lule” Menem y el propio Spagnuolo. En el escrito, Dalbón señala que el caso resulta aún más grave por el ámbito en el que se habría gestado: la agencia encargada de garantizar terapias, prótesis y medicamentos a personas con discapacidad. “Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos imprescindibles para miles de familias”, advierte.

El episodio llega en un momento sensible para el oficialismo. La “hermana todopoderosa”, como la llaman en los pasillos del poder, queda en el centro de una tormenta que combina negocios, política y vínculos familiares. Y a la sombra del escándalo, resuena una pregunta que atraviesa a toda la clase política: ¿qué sabía Javier Milei?

