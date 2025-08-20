La tensión volvió a instalarse en el corazón del gobierno libertario. En apenas ocho meses de gestión, Javier Milei enfrenta la denuncia más explosiva hasta ahora: un presunto esquema de recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, según audios filtrados, habría tenido como beneficiaria directa a su hermana y mano derecha, Karina Milei.
Escándalo sacude a la Casa Rosada
Karina Milei, Lule Menem y la sombra de las coimas en Discapacidad
Una denuncia en Comodoro Py involucra a Karina Milei, Lule Menem y al director de la ANDIS en un presunto esquema de coimas ligado a la compra de medicamentos.