Karina Milei, Lule Menem y la sombra de las coimas en Discapacidad

El revuelo político tuvo rápida traducción judicial. El abogado Gregorio Dalbón presentó en Comodoro Py una denuncia por cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita contra Javier Milei, su hermana, Eduardo “Lule” Menem y el propio Spagnuolo. En el escrito, Dalbón señala que el caso resulta aún más grave por el ámbito en el que se habría gestado: la agencia encargada de garantizar terapias, prótesis y medicamentos a personas con discapacidad. “Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos imprescindibles para miles de familias”, advierte.

El episodio llega en un momento sensible para el oficialismo. La “hermana todopoderosa”, como la llaman en los pasillos del poder, queda en el centro de una tormenta que combina negocios, política y vínculos familiares. Y a la sombra del escándalo, resuena una pregunta que atraviesa a toda la clase política: ¿qué sabía Javier Milei?