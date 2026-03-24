Kast le retira apoyo a candidatura de Bachelet para la secretaría general de la ONU

El Gobierno de Chile anunció este martes que no apoyará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), impulsada por el exmandatario Gabriel Boric (2022-2026) junto a a Brasil y México.
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"El Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México", informó el Ejecutivo que encabeza José Antonio Kast a través de un comunicado difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería chilena explicó que la administración Kast llegó a la convicción de que "el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación".
Sin esfuerzo por Bachelet
El pronunciamiento agrega que, además de retirar el patrocinio gubernamental, ni la Cancillería chilena ni sus embajadas en el exterior participarán en ningún esfuerzo de promoción de la candidatura de Bachelet.
Asimismo, agregó que Chile no apoyará a ningún otro candidato en el proceso eleccionario.
En setiembre de 2025, el expresidente Boric anunció el inicio del proceso de la candidatura de Bachelet al máximo cargo del organismo mundial y en febrero pasado se hizo oficial la inscripción de la candidatura, respaldada por los gobiernos de México y de Brasil.
(Sputnik)