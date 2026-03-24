Kast le retira apoyo a candidatura de Bachelet para la secretaría general de la ONU

Sin esfuerzo por Bachelet

El pronunciamiento agrega que, además de retirar el patrocinio gubernamental, ni la Cancillería chilena ni sus embajadas en el exterior participarán en ningún esfuerzo de promoción de la candidatura de Bachelet.

Asimismo, agregó que Chile no apoyará a ningún otro candidato en el proceso eleccionario.

En setiembre de 2025, el expresidente Boric anunció el inicio del proceso de la candidatura de Bachelet al máximo cargo del organismo mundial y en febrero pasado se hizo oficial la inscripción de la candidatura, respaldada por los gobiernos de México y de Brasil.

(Sputnik)