La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ratificó su apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la turbulencia política ocasionada por la agresión militar que Estados Unidos (EEUU) cometió en el país sudamericano para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Transición
La Fuerza Armada de Venezuela ratificó su apoyo a Delcy Rodríguez: "¡Cuente con nosotros!"
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de una turbulencia política ocasionada por la agresión militar de EEUU.