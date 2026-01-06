La Fuerza Armada de Venezuela ratificó su apoyo a Delcy Rodríguez: "¡Cuente con nosotros!"

"Acompañaremos a la Dra. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, en la difícil tarea que las turbulencias geopolíticas y la patria le demandan ¡Cuente con nosotros!", señaló.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano el pasado lunes 5 de enero.

Agresión de EEUU y secuestro de Maduro

EEUU, lanzó el pasado sábado 3 de enero una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que fueron trasladados a Nueva York.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió de que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.