Mundo Venezuela | Delcy Rodríguez | EEUU

Transición

La Fuerza Armada de Venezuela ratificó su apoyo a Delcy Rodríguez: "¡Cuente con nosotros!"

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de una turbulencia política ocasionada por la agresión militar de EEUU.

Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Por Redacción Caras y Caretas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ratificó su apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la turbulencia política ocasionada por la agresión militar que Estados Unidos (EEUU) cometió en el país sudamericano para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Padrino: "La Patria continúa su marcha imparable a la prosperidad económica, al desarrollo y a la reconciliación de todos los venezolanos"

"Hoy ha sido un día de victoria constitucional: La Patria continúa su marcha imparable a la prosperidad económica, al desarrollo y a la reconciliación de todos los venezolanos", escribió el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su canal de Telegram.

El funcionario aseguró que la FANB seguirá teniendo "a la paz como medio y como fin", tal y como siempre les ha insistido Maduro, su comandante en jefe, para preservar el "bien sagrado de la independencia".

"Acompañaremos a la Dra. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, en la difícil tarea que las turbulencias geopolíticas y la patria le demandan ¡Cuente con nosotros!", señaló.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano el pasado lunes 5 de enero.

Agresión de EEUU y secuestro de Maduro

EEUU, lanzó el pasado sábado 3 de enero una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que fueron trasladados a Nueva York.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió de que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

FUENTE: RT en Español

