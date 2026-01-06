Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Venezuela |

Venezuela

Las exigencias de Trump a Delcy Rodríguez con el petróleo como gran objetivo

Trump estableció con claridad sus prioridades en Venezuela y advirtió a Delcy Rodríguez, que si no actuaba del modo que EE.UU. quería, podría haber otro ataque.

Trump quiere marcarle la cancha a Delcy Rodríguez.
Estados Unidos espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emprenda varias "acciones proestadounidenses" si quiere evitar el destino de Nicolás Maduro, informó Politico, citando a funcionarios estadounidenses.

Según las fuentes del medio, la administración Trump espera que Rodríguez dé al menos tres pasos: "Tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas; expulsar a los agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles a Washington; y detener la venta de petróleo a los adversarios de Estados Unidos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, estableció con claridad sus prioridades en Venezuela. Después de advertirle a la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, que si no actuaba del modo que Estados Unidos quería, podría haber otro ataque, especificó públicamente: “Lo que necesitamos [de Rodríguez] es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”.

“Lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta”, agregó Trump, y reiteró su reclamo de contar con “acceso total” a los recursos venezolanos.

Afirmó que su gobierno está “a cargo” de Venezuela y que se requieren recursos para construir infraestructuras, carreteras y puentes, que “se están cayendo”.

En última instancia, Washington espera que la presidenta encargada "facilite finalmente la celebración de elecciones libres y se aparte". Según el medio, el objetivo principal de la administración en este momento es garantizar "que el país se mantenga estable y avance hacia los intereses de Estados Unidos".

Previamente, el mandatario estadounidense indicó que que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, ya que antes debe "arreglar el país".

Maduro se declaró inocente

El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Claudia Flores.

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un jicio.

Maduro, se declaró inocente en su primera audiencia ante la justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo.

