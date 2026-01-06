Las exigencias de Trump a Delcy Rodríguez con el petróleo como gran objetivo

“Lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta”, agregó Trump, y reiteró su reclamo de contar con “acceso total” a los recursos venezolanos.

Afirmó que su gobierno está “a cargo” de Venezuela y que se requieren recursos para construir infraestructuras, carreteras y puentes, que “se están cayendo”.

En última instancia, Washington espera que la presidenta encargada "facilite finalmente la celebración de elecciones libres y se aparte". Según el medio, el objetivo principal de la administración en este momento es garantizar "que el país se mantenga estable y avance hacia los intereses de Estados Unidos".

Previamente, el mandatario estadounidense indicó que que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, ya que antes debe "arreglar el país".

Maduro se declaró inocente

El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Claudia Flores.

El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un jicio.

Maduro, se declaró inocente en su primera audiencia ante la justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo.