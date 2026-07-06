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consecuencias del bloqueo

Autoridades de Cuba confirman nuevo colapso de la red eléctrica

Se trata de la tercera desconexión de la red eléctrica en Cuba en lo que va de 2026; las autoridades investigan las causas.

Apagón en Cuba.

Apagón en Cuba.

 Sputnik
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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó este lunes un nuevo colapso en su red nacional, el tercero en 2026, en un contexto de crisis energética agravada por las sanciones de EEUU para impedir le venta internacional de combustibles a la isla.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas", informó la UNE en la red social X.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó a través de sus redes sociales que se encuentran activados los protocolos establecidos para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras la desconexión ocurrida en horas de la tarde de este lunes.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red X, el titular del sector precisó que ya funcionan microsistemas en toda Cuba, lo que constituye un primer paso en el proceso de restauración del servicio eléctrico en el país.

Cuba sin petróleo

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informa a la población que, tras la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrida en horas de la tarde de este lunes, se ha logrado el restablecimiento parcial del servicio en la capital.

El Ministerio de Energía y Minas reconoció que Cuba no cuenta con combustible suficiente para mantener en funcionamiento la red de pequeñas estaciones de generación y las centrales termoeléctricas están operando solo con crudo nacional y enfrentan una obsolescencia de su tecnología.

Este año, Cuba ha sufrido múltiples colapsos de su red eléctrica nacional, y en todo el territorio los apagones se extienden durante más de 20 horas cada día

Crisis tras ataque a Venezuela

La crisis energética que atraviesa la isla se agudizó luego de la operación militar de EEUU en Venezuela en la que fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Luego del operativo, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.

Asimismo, el 29 de enero Trump anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Washington busca "asfixiar" la economía de la isla por medio de un cerco energético.

(En base a Sputnik y Cubadebate)

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