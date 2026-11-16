Sindicato de la INDDHH abre debate sobre derechos humanos y expone problemáticas de la institución

Los temas sobre la mesa

En diálogo con el Portal del Pit-Cnt, Diego Bentancor, vocero de la asociación, explicó que la convocatoria pretende ir más allá de los asuntos que habitualmente concentran la actividad sindical. "La idea es analizar los desafíos de los movimientos sociales hoy, en la defensa de los derechos humanos. Más allá de las cuestiones coyunturales que habitualmente tratamos en nuestras asambleas e instancias de participación, queremos poder mirar un poco más allá, a largo plazo, y preguntarnos desde dónde y cómo estamos viviendo la defensa de los derechos humanos", señaló.

La iniciativa se plantea, además, como una oportunidad para recuperar el vínculo con las organizaciones sociales. Bentancor ubicó en 2022 uno de los principales puntos de quiebre en la relación entre esos colectivos y la INDDHH, a partir del proceso de elección de su Consejo Directivo.

Según recordó, una parte importante de las organizaciones sociales que integraban el padrón de la institución impugnó aquella elección. El sindicato también cuestionó el procedimiento porque entendía que debía aplicarse el artículo 39 de la ley de creación de la INDDHH, que establece que las organizaciones sociales propongan las candidaturas y que el Parlamento se encargue de votar. "Entendíamos que no podían ser los partidos políticos los que repartieran los cargos del directorio de la Institución", expresó.

Bentancor sostuvo que la controversia continúa y que desde entonces hubo distintos pronunciamientos de organizaciones sociales. "Los problemas más graves que tenemos al día de hoy los podemos situar en 2022. Hay otros que arrastramos desde el comienzo de la institución, pero los problemas sustantivos que nos interesa discutir con las organizaciones sociales y los sindicatos tienen que ver con ese distanciamiento que se produjo", afirmó.

El vocero aclaró que la convocatoria no implica dejar de lado los conflictos que el sindicato ha mantenido con los distintos directorios. Entre los cuestionamientos mencionó el cese de un funcionario de la Defensoría que consideran arbitrario, situaciones de acoso laboral en el área de Salud Mental y declaraciones del director Marcos Israel al periodista Leo Sarro, además de manifestaciones realizadas en la última asamblea anual de derechos humanos que el sindicato entiende ajenas al marco legal.

También señaló la oposición de la organización a los proyectos de prisión domiciliaria que podrían beneficiar a responsables de crímenes de la dictadura, la falta de pronunciamiento institucional ante las muertes en cárceles y el desmantelamiento de equipos interdisciplinarios. A esos puntos sumó las dificultades del actual Consejo para condenar el terrorismo de Estado y la represión iniciada en 1968, las protestas contra la censura a los podcast de Virginia Martínez, coordinadora del sitio de memoria exSid, y la ausencia de una carrera administrativa para los funcionarios.

"Son temas que tenemos siempre", indicó Bentancor, aunque insistió en que el objetivo del conversatorio es ampliar la discusión e incorporar las perspectivas de otros colectivos y de la ciudadanía.

Entre los asuntos que el sindicato considera necesario abordar figuran la salud mental, la violencia de género, la situación de la población migrante y, especialmente, las condiciones del sistema penitenciario. Sobre este último aspecto, Bentancor planteó la necesidad de discutir el crecimiento de la población carcelaria, las condiciones de las personas privadas de libertad, las políticas que se aplican y la incidencia que tienen los informes de la INDDHH en las decisiones correspondientes.

"Nos interesa saber qué ha pasado en este último tiempo, cómo lo ven las organizaciones y qué perspectivas tienen hacia adelante. Queremos abordar las distintas problemáticas desde una mirada de largo plazo, no solamente quedarnos en los problemas del presente", sostuvo.

La renovación del Consejo Directivo también forma parte de los temas que el sindicato pretende poner en debate. De cara al próximo período, Bentancor considera que la discusión debería centrarse en los criterios para elegir a sus integrantes y no tanto en flexibilizar los mecanismos para destituirlos.

A su entender, quienes tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos deben contar con garantías para señalar posibles vulneraciones cometidas por organismos estatales sin quedar expuestos a presiones políticas. "La institución y quien ejerce como defensor de los derechos humanos, como ocurre con la figura del ombudsman, tienen que tener protección para poder hacer los señalamientos de posibles vulneraciones de derechos humanos en los organismos del Estado", explicó.

En ese sentido, planteó revisar los mecanismos de selección, evaluar los antecedentes de los candidatos y tomar en cuenta el respaldo de las organizaciones sociales. "Hay que mirar el currículum de los directores y el respaldo de las organizaciones que hay detrás. Que no sea un reparto de cuotas políticas ni una negociación en el Parlamento sobre qué nombres vienen o quedan en la institución. También hay que mirar qué políticas va a desarrollar cada uno y que esas políticas estén en consonancia con las demandas de las organizaciones sociales", afirmó.

El cometido de la institución y su vínculo con la sociedad

Bentancor señaló que, durante estos diez años, el sindicato procuró que sus reivindicaciones no quedaran circunscritas a las condiciones laborales de sus integrantes, sino que estuvieran relacionadas con el cumplimiento de las funciones legales de la INDDHH.

"Lo bueno me parece que es que pudimos salir del eje de hablar de nosotros mismos. Casi nunca las peleas son por salario y condiciones de trabajo. Son en beneficio de la defensa del cometido legal", afirmó.

Como ejemplos mencionó la participación de los funcionarios en la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), las donaciones de libros y ropa para las cárceles y el trabajo conjunto con la red de ollas populares durante la pandemia.

"Tenemos ciertas actividades que a veces no salen en los medios de prensa porque es un sindicato chico, pero son un orgullo a la interna. Es verdad que podríamos adecuar el discurso para transmitir un mensaje más pedagógico", agregó.

La convocatoria también apunta a que la ciudadanía conozca las funciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos, las dificultades que enfrenta y la importancia de preservar su autonomía y fortalecer su funcionamiento. Para Bentancor, la pérdida de centralidad de estos asuntos en la discusión pública es otra de las razones para impulsar el encuentro.

"Otra cosa que está pasando es que se están relegando los temas de derechos humanos. Entonces, ponerlos arriba de la mesa y hacerlo con bastante pienso, que por suerte es lo que hay en la institución, es algo por lo que nos estamos jugando", sentenció.