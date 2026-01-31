La ONU de Trump: Es el último clavo en el ataúd de Gaza

La suposición implícita es que la vida volverá gradualmente a la normalidad para los supervivientes del genocidio que Israel ha llevado a cabo durante dos años, aunque ningún líder occidental lo reconozca como tal ni se preocupe por averiguar cuántos palestinos han muerto realmente en la ofensiva. Pero, como veremos, la paz no es en absoluto el objetivo que persigue la junta. Se trata de un ejercicio cínico de engaño y distracción.

El término «consejo» no solo insinúa la preferencia de Trump por el lenguaje empresarial sobre el político. También alude a las oportunidades de negocio que pretende obtener de la «transformación» de Gaza. Su plan es despojar a las Naciones Unidas --y, por tanto, a la comunidad internacional-- de cualquier supervisión sobre el destino de Gaza.

Hemos vuelto a la época de los virreyes. El colonialismo vuelve a estar de moda.

Gaza: Un ensayo a cielo abierto

La «Junta de Paz» de Trump tiene ambiciones mucho más grandiosas que la simple gestión de la toma de control de Gaza. De hecho, el enclave y su futuro ni siquiera se mencionan en la denominada «carta» de la junta enviada a las capitales nacionales. En una invitación filtrada al presidente de Argentina, Trump se refirió a la junta como un «nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales». La carta dice que estará «orientada a los resultados» y tendrá «el valor de alejarse de enfoques e instituciones que han fracasado con demasiada frecuencia». Como la ONU, al parecer.

Algunos de nosotros llevamos mucho tiempo advirtiendo que Israel y EEUU ven a los palestinos como ratas de laboratorio, tanto para probar armas y tecnologías de vigilancia como para cambiar las normas desarrolladas después de la II Guerra Mundial para protegerse contra el retorno de ideologías fascistas, militaristas y expansionistas. La arquitectura jurídica y humanitaria crítica establecida en la posguerra incluía a la ONU y sus diversas instituciones, entre ellas la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI). Israel y EEUU sometieron a pruebas de resistencia este sistema hasta destruirlo desde el comienzo mismo del genocidio de dos años en Gaza, cuando Israel bombardeó indiscriminadamente las viviendas, escuelas, hospitales, edificios gubernamentales y panaderías del enclave. La segunda presidencia de Trump ha impulsado esta agenda a toda velocidad.

La guerra es paz

Este mismo mes, la Casa Blanca anunció que EEUU se retiraba de 66 organizaciones y tratados internacionales, la mitad de ellos afiliados a la ONU. Mientras tanto, los jueces y fiscales de la CPI han sido objeto de drásticas sanciones estadounidenses por emitir una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. La CIJ, que está investigando a Israel por genocidio, parece haber sido intimidada hasta el silencio.

El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Trump y su inminente apropiación de Groenlandia son pruebas suficientes de que el ya disfuncional «orden basado en normas» internacional está ahora en ruinas. Tanto la ONU como la OTAN, la llamada alianza de «defensa» de Occidente, están contra las cuerdas.El presidente estadounidense espera que su «Junta de Paz» aseste el golpe definitivo, sustituyendo a la ONU y al sistema de derecho internacional que esta debe defender.

La reconstrucción de Gaza puede ser su primera tarea, pero Trump tiene aspiraciones mucho mayores. La junta se sitúa en el centro de un nuevo orden mundial que se está configurando a imagen y semejanza de Trump. Los multimillonarios y sus seguidores decidirán abiertamente el destino de las naciones débiles, basándose en los instintos depredadores y descarados de la élite del poder por ganar dinero. En una carta petulante enviada al primer ministro de Noruega el fin de semana, Trump le escribió que, tras haber sido descartado para el premio Nobel de la paz: «Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz». En ese caso, uno podría preguntarse, ¿qué sentido tiene una «Junta de la Paz»?

La respuesta es que el momento de Orwell realmente ha llegado: «La guerra es la paz».

Terminar el trabajo

Trump, por supuesto, se ha sentado a la cabeza de esta nueva empresa imperial, una actualizada Compañía de las Indias Orientales, la gigantesca corporación militarizada autorizada por la reina Isabel I de Inglaterra que saqueó gran parte del mundo durante más de dos siglos, sembrando la muerte y la miseria a su paso. Como presidente, Trump elige personalmente a los demás miembros; según se informa, ha enviado invitaciones a unos 60 líderes nacionales. Puede poner fin a su participación cuando lo considere oportuno. Él decide cuándo se reúne la junta y qué se debate en ella. Solo él tiene derecho de veto. Al parecer, su mandato como presidente podría prolongarse incluso más allá de su mandato como presidente de los EEUU.

A los miembros se les concede un mandato de tres años. Un puesto permanente en la nueva alternativa de Trump al Consejo de Seguridad de la ONU se puede comprar por 1000 millones de dólares en «fondos en efectivo». El líder de extrema derecha de Hungría, Viktor Orbán, fue uno de los primeros en dar el paso. El miércoles se le unió Netanyahu. Otros participantes iniciales son los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Uzbekistán, Kazajistán, Marruecos, Bielorrusia y Argentina. Según se informa, Vladimir Putin, de Rusia, está considerando la posibilidad de ocupar un lugar en la mesa principal.

La comunidad diplomática es consciente de la importancia de este hecho. Uno de ellos declaró a Reuters: «Es una «Naciones Unidas de Trump» que ignora los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas». Del mismo modo, en un intento desesperado por mantener la línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés emitió una declaración desolada en la que «reitera el apego [de Francia] a la Carta de las Naciones Unidas». Pero el documento fundacional de la ONU, con sus compromisos formales de no agresión, autodeterminación, obligaciones multilaterales y protección de los derechos humanos, ha sido triturado por la Casa Blanca. Los gánsteres no tienen tiempo para reglas.

Durante décadas, Israel ha soñado con este momento: con arrasar la ONU y sus instituciones legales y humanitarias. Con un número récord de resoluciones de la ONU en su contra, Israel cree que el organismo mundial ha limitado con demasiada frecuencia su margen de maniobra. Ahora esperará que Trump le libere para llevar a cabo su tan ansiado plan de erradicar al pueblo palestino de su tierra natal. Como si fuera una celebración, las excavadoras israelíes irrumpieron el martes en la Jerusalén Oriental ocupada para demoler los edificios de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados que ha servido como principal fuente de ayuda para la población de Gaza. La UNRWA calificó la acción de Israel como un «ataque sin precedentes» y que «constituye una grave violación del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas». No esperemos que la «Junta de Paz» plantee ninguna objeción.

Décadas para reconstruir

El hecho de que Trump haya dejado de lado a la ONU significa que sus evaluaciones de la realidad a la que se enfrenta Gaza, tras dos años de campaña de destrucción genocida por parte de Israel, pueden quedar relegadas discretamente a un segundo plano. Trump ha fijado un plazo de cinco años para la transición de Gaza. Pero las cifras simplemente no cuadran. El organismo mundial ha advertido que, incluso si Israel levantara mañana su bloqueo, se necesitarían décadas para reconstruir Gaza, prácticamente desde cero, y dar cobijo a los 2,1 millones de habitantes que han sobrevivido.

Según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el mejor de los casos se necesitarían siete años para retirar unos 60 millones de toneladas de escombros. Otras encuestas de la ONU sugieren un calendario más realista de 20 años, con 10 años para retirar los artefactos explosivos sin detonar. El organismo de comercio y desarrollo de la ONU advierte además que Israel ha borrado 70 años de desarrollo humano en Gaza y ha destruido casi el 90 % de las tierras de cultivo, lo que ha provocado «el peor colapso económico jamás registrado». Las escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas y oficinas gubernamentales de Gaza han desaparecido. Y la llamada «línea amarilla» de Israel, que divide Gaza en dos, ha anexionado, salvo en el nombre, casi el 60 % de lo que ya era un territorio minúsculo, uno de los más densamente poblados del planeta.

El hecho es que estos enormes obstáculos para restaurar la vida en Gaza a algo parecido a la «modernidad» apenas se tienen en cuenta en el plan de paz de Trump. Hay una buena razón para ello: si se deja de lado la fanfarria, el plan no tiene nada sustantivo que decir sobre el bienestar de la población de Gaza. O, para decirlo más claramente, el plan de Trump para Gaza no se interesa por la población de Gaza porque no prevé que siga estando presente en el enclave durante mucho más tiempo. El objetivo apenas velado de Israel en los últimos dos años ha sido la limpieza étnica total de Gaza. El bombardeo intensivo tenía como objetivo hacer el territorio completamente inhabitable. El plan de Trump no entra en conflicto con esa ambición. La complementa. Su «Junta de Paz» es el medio para llegar al destino final deseado por Israel.

Profundizar la complicidad

La primera función práctica de la «Junta de Paz» será afianzar la complicidad de los Estados occidentales y árabes en la erradicación de Gaza por parte de Israel. Ninguno podrá eludir su responsabilidad por lo que suceda a continuación. Sin embargo, el poder real de decisión no residirá en la Junta, sino en un órgano ejecutivo compuesto por siete figuras cercanas a Trump. Es de suponer que se esperará que la «Junta de Paz» apruebe y financie todo lo que ellos decidan. Esta «Junta Ejecutiva Fundadora», al igual que la «Junta de Paz», no contará con representantes palestinos.

En cambio, los palestinos solo estarán presentes en un comité tecnocrático y subordinado, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este supervisará la administración de los asuntos cotidianos en la denominada Zona Roja, donde se encuentra recluida la población de Gaza, en lugar de Hamás. Por último, una «Fuerza Internacional de Estabilización», una fuerza de paz renovada de la ONU, estará dirigida por un general de división estadounidense y, presumiblemente, colaborará estrechamente con el ejército genocida de Israel. Incluso suponiendo que Trump se preocupe por el bienestar de los palestinos --lo cual no es así--, ninguno de estos organismos podrá avanzar hasta que Israel dé su aprobación. Mientras tanto, su función será proporcionar una apariencia de legitimidad a la inacción, mientras más supervivientes de Gaza mueren a causa de las condiciones de la Edad de Piedra que Israel les ha impuesto.

Disputa inmobiliaria

abe destacar a los tres verdaderos poderosos nombrados para la «Junta Ejecutiva Fundadora»: Jared Kushner, Steve Witkoff y Tony Blair. El destino de Gaza está, en la práctica, en sus manos. Fue Jared Kushner, yerno de Trump y descendiente de una familia dedicada al negocio inmobiliario, quien en febrero de 2024, mucho antes de que Trump asumiera el cargo, calificó el genocidio de Israel en Gaza como «una disputa inmobiliaria». Fue entonces cuando Kushner planteó por primera vez públicamente la idea de convertir el enclave en una propiedad «muy valiosa» frente al mar, una vez que hubiera sido «limpiado». Steve Witkoff, magnate inmobiliario de Nueva York y enviado especial de Trump, ha pasado largos meses con Kushner --mientras el régimen israelí se ocupaba de limpiar la antigua Gaza-- trabajando en un prospecto de 40 páginas para su propuesta de Nueva Gaza.

En octubre, en el programa de noticias estadounidense 60 Minutes, el pánico se reflejó en el rostro de Kushner cuando Witkoff comentó que ambos habían estado trabajando en un «plan maestro» para la reconstrucción de Gaza durante dos años, mucho antes de que el ejército israelí arrasara Gaza. Añadió: «Jared ha estado impulsando esto». El desliz de Witkoff sugirió que el equipo de Trump sabía desde el principio de la campaña de bombardeos de Israel que la intención era erradicar toda Gaza, y no solo Hamás. Por lo tanto, comenzaron a trabajar en un plan de negocios para sacar provecho de la carnicería. A través del llamado GREAT Trust --un acrónimo muy ingenioso que significa «Reconstrucción, Aceleración Económica y Transformación de Gaza»--, han reimaginado el enclave como un lujoso complejo turístico costero y un centro tecnológico que genera miles de millones de dólares en ingresos anuales.

Un vídeo surrealista que Trump publicó en las redes sociales hace casi un año dio una primera idea de lo que la pareja podría tener en mente. En él se veía al presidente estadounidense y a Netanyahu tomando cócteles en tumbonas en traje de baño, rodeados de rascacielos en la costa de Gaza, étnicamente limpia. La población de Gaza, empobrecida y desnutrida por décadas de aislamiento y bloqueo, incluso antes del genocidio, se considera un obstáculo para la realización del plan.

Los palestinos del enclave deben ser reubicados primero en otro lugar, en condiciones que aún no están claras, aparentemente incluso para los formuladores del plan.

Cercanía a los dictadores

También aparece en la Junta Ejecutiva, como una mala moneda, Tony Blair, el ex primer ministro británico que engañó al Parlamento y al público para defender la participación en la invasión ilegal de Irak por parte de George W. Bush en 2003. La larga y violenta ocupación posterior liderada por EEUU provocó el colapso de la sociedad iraquí, una cruel guerra civil sectaria, el desarrollo de un amplio programa de tortura por parte de EEUU y la muerte de más de un millón de iraquíes. Esas parecen ser exactamente las cualificaciones que Trump necesita en alguien que supervise su plan para Gaza. Por lo tanto, su administración está vendiendo a Blair como una persona de confianza, un estadista aparentemente muy versado en navegar por la enorme brecha entre las imperiosas demandas de Israel y las esperanzas perdidas de los líderes palestinos.

Nos aseguran que las habilidades de Blair serán de vital importancia ahora que la junta centra su atención en la reconstrucción de Gaza. De hecho, la última persona que necesita Gaza es Blair, como demostró durante sus desastrosos ocho años como enviado especial a Oriente Medio, impuesto por EEUU en 2007 en nombre de un organismo internacional desaparecido y poco añorado conocido como el Cuarteto. En aquel momento, la mayoría de los observadores asumieron erróneamente que el mandato de Blair sería reactivar un «proceso de paz» moribundo entre Israel y los palestinos. Pero Blair evitó ejercer cualquier presión diplomática sobre Israel y permaneció en silencio sobre lo que entonces era un bloqueo de Gaza recién instituido en 2007 que rápidamente destrozó su economía y dejó a gran parte de su población en la indigencia y mal alimentada.

Aprovechamiento del gas en Gaza

Una de sus principales batallas como enviado fue presionar a Israel --por encima de las cabezas de los palestinos-- para que permitiera a un consorcio liderado por Gran Bretaña perforar en busca de gas natural en las aguas territoriales de Gaza, donde se sabe que existen grandes reservas. Según los informes, trató de convencer a Israel para que aprobara un acuerdo de 6 000 millones de dólares prometiendo que el gasoducto iría directamente al puerto israelí de Ashkelon. Israel sería el único cliente autorizado a comprar el gas palestino y, por lo tanto, podría dictar el precio. Israel, que prefería mantener su control sobre la población de Gaza, se negó.

Blair afirmó que promovió el proyecto del gas de Gaza a instancias de los palestinos. Pero ni siquiera los sumisos líderes palestinos de la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, le tenían aprecio. En 2011, Nabil Shaath, entonces uno de los asesores de mayor confianza del líder palestino Mahmoud Abbas, comentó sobre Blair: «Últimamente, habla como un diplomático israelí, vendiendo sus políticas. Por lo tanto, no nos sirve de nada». Otro funcionario lo calificó de «obstáculo para la realización del Estado palestino».

Al igual que Blair, Trump no tiene ningún interés en que los palestinos se beneficien alguna vez de sus propios recursos. Pero sin duda estará dispuesto a aprovechar la «experiencia» del ex primer ministro británico como enviado para ayudar a saquear sus yacimientos de gas. La importancia central de Israel en la cosmovisión moral de Blair quedó subrayada en un comentario que hizo en 2011 sobre la Primavera Árabe, en la que los pueblos de Oriente Medio intentaron liberarse del yugo tóxico de los tiranos. El ex primer ministro británico consideró principalmente que estos levantamientos democráticos podían «suponer un problema para Israel».

Trump y el nuevo orden mundial

Blair ha negado cualquier relación personal con el plan Gaza Riviera de Kushner y Witkoff --ahora conocido en ocasiones como el Proyecto Sunshine-- de complejos turísticos de lujo frente al mar y una «zona de fabricación inteligente» que lleva el nombre del multimillonario Elon Musk. Pero una versión filtrada el pasado mes de julio sugiere que sus huellas están por todo el plan, incluido un proyecto de «reubicación voluntaria» para comprar a los propietarios palestinos con pequeñas sumas de dinero para que abandonen Gaza. Se supo que dos miembros clave de su grupo de expertos, el Tony Blair Institute for Global Change, habían estado en contacto entre bastidores con empresarios israelíes y el Boston Consulting Group sobre el proyecto. Esta semana, una declaración del instituto acogió con satisfacción el papel de Blair en la Junta Ejecutiva de Trump, señalando: «Para Gaza y su pueblo, queremos una Gaza que no reconstruya Gaza tal y como era, sino tal y como podría y debería ser».

Es difícil creer que el «debería» de Blair connota otra cosa que no sea el sueño de Israel de una Gaza sin palestinos y la visión de Trump de Gaza como un patio de recreo para los ricos. La plantilla para un nuevo orden mundial trumpista se está elaborando en Gaza. El camino del presidente estadounidense hacia la conquista de Venezuela y Groenlandia se está allanando en este pequeño territorio palestino.

Los ineficaces líderes europeos, como el británico Keir Starmer, que ayudaron a armar a Israel y le proporcionaron cobertura diplomática mientras arrasaba el enclave, fueron los que envalentonaron a Trump. Los que ahora intentan afirmar la primacía del derecho internacional y el «orden mundial basado en normas», ya sea en Groenlandia o en Ucrania, fueron los que ayudaron a Washington a destruir ese orden. Ahora sufren un grave caso de arrepentimiento del comprador. Aún podrían frustrar el último y siniestro proyecto vanidoso de Trump negándose a unirse a la «Junta de Paz» y defendiendo en su lugar a las Naciones Unidas y sus instituciones jurídicas, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

¿Lo harán? No apuestes por ello.