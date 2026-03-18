La "severa venganza" de Irán por el asesinato del jefe de la Seguridad Nacional

En las últimas horas, Irán llevó a cabo una "operación relámpago y de alta intensidad" contra varios puntos del territorio de Israel, como venganza por el asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, su hijo y su jefe de seguridad.
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Tras los ataques israelíes del martes, también murió el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, según confirmó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
Acto seguido, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, prometió una severa retaliación contra los responsables del ataque que acabó con la vida de Larijani. "Sin duda, una severa venganza aguarda a los terroristas que mancharon sus manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes atentados terroristas", afirmó.
La "severa" respuesta de Irán
Horas más tarde, Irán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí durante la madrugada de este miércoles, como venganza por el asesinato del alto funcionario.
El CGRI informó que, durante esta "operación relámpago y de alta intensidad", los misiles iraníes "alcanzaron con éxito más de 100 objetivos militares y de seguridad" en diferentes partes de Israel, "gracias al colapso del sistema de defensa multicapa" del Estado hebreo.
Después del ataque, el suministro eléctrico se cortó en parte de Tel Aviv.
Trump ya piensa en la reculada
Por su parte, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, señaló el martes que las tropas estadounidenses aún no están listas para abandonar Irán. "Todavía no estamos listos para salir de Irán", expresó en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde señaló que, si EEUU se retirara ahora mismo, los iraníes tardarían al menos "10 años en reconstruir" el país.
Irán destruirá las instalaciones energéticas vinculadas a EEUU e Israel, declaró un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes.
"Las infraestructuras de combustible, energía y gas [...] serán incendiadas y reducidas a cenizas a la primera oportunidad", declaró el vocero del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya (PBUH).