La "severa venganza" de Irán por el asesinato del jefe de la Seguridad Nacional

La "severa" respuesta de Irán

Horas más tarde, Irán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí durante la madrugada de este miércoles, como venganza por el asesinato del alto funcionario.

El CGRI informó que, durante esta "operación relámpago y de alta intensidad", los misiles iraníes "alcanzaron con éxito más de 100 objetivos militares y de seguridad" en diferentes partes de Israel, "gracias al colapso del sistema de defensa multicapa" del Estado hebreo.

Después del ataque, el suministro eléctrico se cortó en parte de Tel Aviv.

Trump ya piensa en la reculada

Por su parte, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, señaló el martes que las tropas estadounidenses aún no están listas para abandonar Irán. "Todavía no estamos listos para salir de Irán", expresó en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde señaló que, si EEUU se retirara ahora mismo, los iraníes tardarían al menos "10 años en reconstruir" el país.

Irán destruirá las instalaciones energéticas vinculadas a EEUU e Israel, declaró un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes.

"Las infraestructuras de combustible, energía y gas [...] serán incendiadas y reducidas a cenizas a la primera oportunidad", declaró el vocero del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya (PBUH).