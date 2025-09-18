Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Milei | investigación | $Libra

Se complica

Los Milei en jaque: Avanza la unificación de la causa por el token $LIBRA

La investigación que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina podría concentrarse en un solo expediente bajo la órbita del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Karina Milei en la cuerda floja.

 Foto: UNAR Agency / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

La causa conocida como “criptogate”, que investiga el lanzamiento del token $LIBRA y presuntos pagos irregulares para acceder al presidente Javier Milei, dio un nuevo giro judicial. El juez federal Ariel Lijo, que subroga a María Servini durante su licencia, declaró la incompetencia del juzgado y remitió el expediente por conexidad a su par Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramita una denuncia presentada por los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, había solicitado recientemente analizar teléfonos celulares para determinar posibles comunicaciones entre el mandatario y su hermana Karina Milei vinculadas al lanzamiento del token. También señaló transferencias sospechosas realizadas por los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy días antes de la salida de $LIBRA, que podrían constituir pagos indirectos a funcionarios públicos.

El caso involucra además a Hayden Mark Davis, creador del token y CEO de Kelsier Ventures, y a Julian Peh, directivo de Kip Protocol, quienes mantuvieron reuniones con Milei en la Casa Rosada y en el Hotel Libertador. Según el fiscal, dichos encuentros habrían requerido pagos para concretarse.

Denuncia contra Karina Milei

La investigación se entrecruza con otra causa que tiene en el centro a la secretaria presidencial Karina Milei. La denuncia de Ferraro y Frade sostiene que la hermana del Presidente es quien maneja la agenda de reuniones y que distintos empresarios habrían sido presionados para entregar dinero a cambio de encuentros.

Chats difundidos en medios especializados y testimonios de referentes del sector cripto, como Charles Hoskinson (cofundador de Ethereum y Cardano) y Diógenes Casares (Stream Finance), refieren pedidos de sobornos. Incluso el orfebre Juan Carlos Pallarols aseguró que le solicitaron 2.000 dólares para acceder a una reunión con Milei.

Movimientos financieros y medidas pendientes

La causa incluye el análisis de transferencias millonarias en billeteras virtuales de los empresarios involucrados y de Davis, así como la revisión de celulares y dispositivos electrónicos. Parte de los fondos en criptomonedas fueron inmovilizados, aunque permanece pendiente un pedido de la jueza Servini para congelar activos de Davis en Estados Unidos.

En paralelo, en Nueva York continúa una demanda colectiva que reclama 111 millones de dólares en activos digitales vinculados al lanzamiento de $LIBRA. Los querellantes sostienen que se trata de ganancias ilícitas, mientras que los acusados niegan su pertenencia.

Próximos pasos

Será Martínez de Giorgi quien decida si efectivamente unifica los expedientes, una medida que podría ordenar la investigación y definir las responsabilidades. La Cámara Federal ya había advertido meses atrás que la decisión era prematura, por lo que no se descarta una nueva discusión sobre la competencia.

La trama judicial sigue abierta tanto en Argentina como en Estados Unidos, mientras el desplome del token dejó a más de 40.000 inversores con pérdidas y mantiene bajo la lupa a figuras del círculo más cercano al Presidente.

