Luces en América Latina, sombras en Europa

Al tiempo que la Unión Europea pierde relevancia, no solamente mundial, sino también en zonas donde ayer tenía influencia España en el continente latinoamericano y Francia en África, los BRICS van a hacer cierto que el mundo que ha construido Occidente hace aguas, que hay más gente en el planeta que en el "jardín" europeo, que lo de defender la democracia en casa y las dictaduras fuera ya no vale, y que cuando los pueblos no tienen para comer, el resto de las cosas quedan en segundo plano.