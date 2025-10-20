Lula alerta contra las "intervenciones extranjeras" en Latinoamérica

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alerto este lunes contra los efectos de posibles intervenciones extranjeras en Latinoamérica, en una velada referencia a las crecientes amenazas de EEUU a Venezuela.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"En Latinoamérica y el Caribe también vivimos un momento de creciente polarización e inestabilidad; mantener la región como zona de paz es nuestra prioridad, somos un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos o religiosos", dijo Lula en una ceremonia en el Palacio de Itamaraty (sede del Ministerio de Relaciones Exteriores), en Brasilia, para entregar las credenciales a los nuevos diplomáticos que ocuparán las embajadas extranjeras en la capital.
"Intervenciones extranjeras pueden causar daños mayores de los que se pretende evitar", añadió.
El mandatario no mencionó directamente ni a EEUU ni a Venezuela.
Lula deseó buena suerte a los nuevos diplomáticos y les aseguró que serán tratados como "amigos de muchos años", al tiempo que remarcó que la prioridad de Brasil es mostrar al mundo que hay que fortalecer el multilateralismo, basado en relaciones cordiales, económicas, comerciales y, sobre todo, pacíficas.
"Sin odio, sin negacionismo, y sin herir el principio básico de la democracia y los derechos humanos", afirmó.
La situación de Venezuela podría ser uno de los temas centrales del primer encuentro entre Lula y el presidente de EEUU, Donald Trump, que según diversas fuentes podría producirse la próxima semana en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en Malasia.