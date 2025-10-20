Lula alerta contra las "intervenciones extranjeras" en Latinoamérica

El mandatario no mencionó directamente ni a EEUU ni a Venezuela.

Lula deseó buena suerte a los nuevos diplomáticos y les aseguró que serán tratados como "amigos de muchos años", al tiempo que remarcó que la prioridad de Brasil es mostrar al mundo que hay que fortalecer el multilateralismo, basado en relaciones cordiales, económicas, comerciales y, sobre todo, pacíficas.

"Sin odio, sin negacionismo, y sin herir el principio básico de la democracia y los derechos humanos", afirmó.

La situación de Venezuela podría ser uno de los temas centrales del primer encuentro entre Lula y el presidente de EEUU, Donald Trump, que según diversas fuentes podría producirse la próxima semana en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en Malasia.