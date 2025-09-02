Lula libera R$ 30 mil millones en crédito para mitigar impacto de aranceles de EEUU

Además, las empresas cuyos ingresos brutos de exportación superen el 20% tendrán acceso a condiciones crediticias más favorables. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) también podrán contar con el apoyo del Programa de Acceso al Crédito de Emergencia (PEAC-FGI Solidário).

Ejes estratégicos del plan

El programa se estructura en tres frentes principales:

Fortalecimiento del sector productivo: provisión de R$30 mil millones en crédito a través del FGE (Fondo Gubernamental para la Promoción del Empleo), ampliación del programa Reintegra para la devolución de impuestos y nuevas contribuciones a los fondos de garantía.

Protección de los trabajadores: creación de la Cámara Nacional de Monitoreo del Empleo, responsable de supervisar el empleo en los sectores afectados y mediar en la negociación colectiva.

Diplomacia comercial y multilateralismo: avances en los acuerdos comerciales con la Unión Europea, la AELC, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, India y Vietnam, buscando reducir la dependencia del mercado norteamericano.