Lula libera R$ 30 mil millones en crédito para mitigar impacto de aranceles de EEUU

El programa, lanzado el 13 de agosto por el gobierno de Lula, se estructuró en respuesta al aumento unilateral de hasta el 50% en los aranceles de importación impuestos por el gobierno estadounidense a productos brasileños a finales de julio. El objetivo es reducir el impacto negativo en las exportaciones nacionales, proteger el empleo y estimular la inversión estratégica.
Proteger exportadores y mantener empleos
El Plan Brasil Soberano contempla medidas como la ampliación de las líneas de financiación a las exportaciones con tasas reducidas, el fortalecimiento del Fondo de Garantía de las Exportaciones (FGE), la ampliación de los plazos para la devolución de impuestos y la facilitación de las compras públicas de alimentos de producción nacional.
Las empresas exportadoras y los productores individuales registrados podrán acceder a estas medidas, siempre que estén al corriente de sus obligaciones con la Secretaría de Ingresos Federales y la Procuraduría General de la República. Se dará prioridad a las empresas que, entre julio de 2024 y junio de 2025, generaron al menos el 5 % de sus ingresos totales con productos afectados por los recargos.
Además, las empresas cuyos ingresos brutos de exportación superen el 20% tendrán acceso a condiciones crediticias más favorables. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) también podrán contar con el apoyo del Programa de Acceso al Crédito de Emergencia (PEAC-FGI Solidário).
Ejes estratégicos del plan
El programa se estructura en tres frentes principales:
Fortalecimiento del sector productivo: provisión de R$30 mil millones en crédito a través del FGE (Fondo Gubernamental para la Promoción del Empleo), ampliación del programa Reintegra para la devolución de impuestos y nuevas contribuciones a los fondos de garantía.
Protección de los trabajadores: creación de la Cámara Nacional de Monitoreo del Empleo, responsable de supervisar el empleo en los sectores afectados y mediar en la negociación colectiva.
Diplomacia comercial y multilateralismo: avances en los acuerdos comerciales con la Unión Europea, la AELC, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, India y Vietnam, buscando reducir la dependencia del mercado norteamericano.