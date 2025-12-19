Chile: se consuma la estafa posdictadura.

Democracia de baja intensidad

Clientes, consumidores y empoderados. Las contradicciones son de segundo orden. Se reorientan en las formas de encarar la gestión pública. Difieren en políticas de seguridad, inmigración, delincuencia, familia, lenguaje inclusivo LGTBI+, política internacional y derechos humanos. Se dirá que no es poco, pero ni Chile se rompe ni está dominado por el narcotráfico ni la delincuencia campa a sus anchas.

El lenguaje apocalíptico, la demagogia, y un discurso asentado en la mentira, hicieron de Kast un buen candidato. Su triunfo confirma el éxito de una transición pactada con el tirano. Pensar al margen del orden neoliberal no tiene sentido. Hablamos de la refundación del Estado chileno, en cuya construcción han participado todos. En más de medio siglo, ningún gobierno, incluida la dictadura, ha puesto en cuestión la sociedad de mercado. Desde Patricio Aylwin hasta Gabriel Boric, la crítica al capitalismo ha desaparecido.

Pensar que hoy se inicia un proceso de involución política en Chile es no entender que la actual sociedad chilena se configuró bajo una arquitectura negacionista de la democracia. Para que tuviese cabida en el nuevo orden constitucional, se renombró como tutelada, vigilada, restringida y de baja intensidad. Asistimos a la oligarquización del poder político. En Chile la democracia no tiene cabida en el orden constitucional.

Gobierne quien gobierne

El triunfo de José Antonio Kast deja al descubierto el éxito del proyecto neoliberal. Gobierne quien gobierne, el sistema se perpetúa en el tiempo. Kast formará su gabinete recurriendo a los funcionarios y figuras de la derecha tradicional, todos pinochetistas. Su partido no tiene arraigo territorial. Obtener votos y ganar la presidencia no conlleva tener cuadros políticos ni capacidad de gobierno.

Algo similar le ocurrió al Frente Amplio. Gabriel Boric ganó la presidencia con un discurso radical, procedente del estallido social en octubre de 2019, el mismo que desarticuló y reprimió tras su firma en el pacto por la paz y una nueva Constitución un mes más tarde. Su organigrama ministerial acabó en manos de socialdemócratas, 'socialistas', miembros de la ex concertación y nueva mayoría. Atrapado en sus redes y huérfano de dignidad, se despide de la presidencia, teniendo en su debe haber traicionado su proyecto, en aras de “seducir a la derecha” para forjar un amplio consenso de gobernabilidad. Cabe recordar que en los gobiernos progresistas hubo pinochetistas confesos.

Rasgarse las vestiduras y presentar la derrota de Jeannette Jara señalando que llegó la hora de una reflexión profunda y llamar a un zafarrancho de combate en defensa de la democracia es volver a caer en la incongruencia de quienes hace tiempo dejaron de luchar por ella. Sin crítica a la explotación capitalista no es viable ningún proyecto transformador. La esperanza de cambio social no supone un horizonte democrático, de justicia social y equidad; puede serlo en sentido contrario. Reivindicar mayor represión y un orden autoritario es compatible con las leyes de la oferta y la demanda.

Si alguna conclusión podemos obtener de los resultados es la fortaleza de un orden social afincado en las libertades individuales, la iniciativa privada y la mano invisible del mercado. El giro o batalla cultural logró consolidar, entre los chilenos, el eslogan de sálvese quien pueda pero yo el primero. La gran estafa, pensar que en Chile los gobiernos han sido democráticos, es garantía de éxito. ¡Viva la libertad! ¡Muera la democracia!

(Por: Marcos Roitman Rosenmann. La Jornada)