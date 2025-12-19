Comisión Interamericana de DDHH aceptó denuncia de Charles Carrera por espionaje

"Este organismo entiende que existen elementos serios para un análisis internacional y que el Estado uruguayo (en particular la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior) deberá responder y dar explicaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos", apuntó.

Carrera dijo que piensa seguir este proceso con la "misma convicción de siempre, defendiendo la verdad, la democracia y el Estado de derecho".

"No se trata solo de mi situación personal, sino de garantizar que denunciar corrupción y defender lo público no se pague con persecución", reflexionó.

Carrera denunció ante OEA

En 2022, Carrera denunció que fue víctima de espionaje y persecución política a raíz de la denuncia penal que presentó junto al hoy intendente de Montevideo, Mario Bergara, contra el exministro Luis Alberto Heber y otros jerarcas del gobierno pasado por el acuerdo entre el Estado y la empresa Katoen Natie.

En la comunicación de la CIDH, se informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene cuatro meses para responder la demanda y señala que “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”.