Mundo Maduro | Venezuela |

Escalada militar

Maduro advierte que Venezuela no cederá ante amenazas militares de EEUU

Maduro rechazó anuncios de ataques terrestres de EEUU contra el narcotráfico y denunció una escalada militar en el Caribe sin pruebas.

 Sputnik
Durante un acto público, Maduro sostuvo que las amenazas, presiones y chantajes “no funcionan ni nunca funcionarán” contra Venezuela, al subrayar lo que definió como una “rebeldía histórica” del país. “No es un solo hombre, es un país entero; son millones de personas, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó, en un discurso de tono confrontativo.

Operaciones militares de EEUU

Las declaraciones coincidieron con un anuncio realizado por Trump el viernes en la Casa Blanca, donde defendió como un “éxito” las operaciones militares estadounidenses contra presuntos cargamentos de drogas en el Caribe. Según el mandatario, Estados Unidos habría eliminado el 96 % de las drogas que ingresan por vía marítima, aunque nuevamente no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.

La tensión bilateral se intensificó tras la incautación del petrolero Skipper frente a las costas venezolanas el pasado 10 de diciembre, un hecho que Caracas calificó como un “robo” y que marca la primera captura de crudo venezolano por parte de Estados Unidos desde la imposición de sanciones en 2019.

En este contexto, el gobierno venezolano denunció un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en el Caribe y rechazó las acusaciones de Washington sobre el envío de narcóticos a territorio norteamericano. Según datos oficiales, en lo que va del año se registraron más de 20 operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, con casi 90 muertes como resultado.

Las preocupaciones en la región crecieron luego de que Trump insinuara que las acciones podrían extenderse a Colombia y México. De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, actualmente el 22 % de las fuerzas navales estadounidenses se concentran en el Caribe, en un despliegue que calificó de inédito.

