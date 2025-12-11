Venezuela denunció "robo descarado" de buque petrolero por parte de EEUU

La Cancillería recordó que el actual presidente estadounidense ya había afirmado en su campaña de 2024 que su objetivo era "quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio", lo que confirmaría, según Caracas, una política deliberada de despojo de sus riquezas energéticas.

Robo de buque y caso CITGO

El comunicado añade que este nuevo "acto criminal" se suma a la expropiación de CITGO, un activo estratégico de la nación, que fue "arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma".

Asimismo, el Gobierno venezolano denunció que este acto de piratería busca "distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo", haciendo referencia a presuntas manipulaciones y la "falta de resultados" de quienes han promovido sin éxito una operación de "cambio de régimen" a través de la violencia y la complicidad de gobiernos occidentales.

Llamado a la defensa y acciones internacionales

El Gobierno Bolivariano reitera su llamado a todo el pueblo venezolano a "mantenerse firme en defensa de la patria", mientras que exhorta a la comunidad internacional "a rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo".

Finalmente, el comunicado concluye con la reafirmación de que Venezuela acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar "este grave crimen internacional" y defenderá "con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional".