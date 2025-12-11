Venezuela denunció "robo descarado" de buque petrolero por parte de EEUU

El Gobierno Bolivariano de Venezuela denunció públicamente este miércoles el "robo descarado y un acto de piratería internacional" de un buque petrolero venezolano en el mar Caribe por parte de Estados Unidos, en el contexto de la tensa situación geopolítica en la región.
La Cancillería venezolana emitió un comunicado oficial repudiando la acción y señalando directamente al presidente de los Estados Unidos, a quien acusan de haber "confesado el asalto" y de estar ejecutando un plan de "despojo" de las riquezas venezolanas.
El petróleo, la verdadera razón de la agresión
El Ministerio de Exteriores de Venezuela sostuvo que este acto ha dejado al descubierto las verdaderas razones de la "agresión prolongada" contra el país. "Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano", subraya el texto, desmintiendo que las motivaciones sean la migración, el narcotráfico, la democracia o los derechos humanos.
La Cancillería recordó que el actual presidente estadounidense ya había afirmado en su campaña de 2024 que su objetivo era "quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio", lo que confirmaría, según Caracas, una política deliberada de despojo de sus riquezas energéticas.
Robo de buque y caso CITGO
El comunicado añade que este nuevo "acto criminal" se suma a la expropiación de CITGO, un activo estratégico de la nación, que fue "arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma".
Asimismo, el Gobierno venezolano denunció que este acto de piratería busca "distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo", haciendo referencia a presuntas manipulaciones y la "falta de resultados" de quienes han promovido sin éxito una operación de "cambio de régimen" a través de la violencia y la complicidad de gobiernos occidentales.
Llamado a la defensa y acciones internacionales
El Gobierno Bolivariano reitera su llamado a todo el pueblo venezolano a "mantenerse firme en defensa de la patria", mientras que exhorta a la comunidad internacional "a rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo".
Finalmente, el comunicado concluye con la reafirmación de que Venezuela acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar "este grave crimen internacional" y defenderá "con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional".