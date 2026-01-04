Masivas movilizaciones populares en Venezuela exigen la liberación de Maduro

El hecho, ocurrido en la madrugada del sábado, generó una ola de indignación tanto dentro como fuera de Venezuela, al tratarse de una acción sin precedentes contra un presidente en ejercicio, electo por voto popular.

Denuncian agresión de Estados Unidos

Los ciudadanos también denuncian que este ataque no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política sostenida de hostigamiento de Washington contra Venezuela y otros países de la región.

Entre las acciones señaladas se incluyen operaciones militares en el Caribe, ejecuciones extrajudiciales durante supuestos operativos antidrogas, el establecimiento de un bloqueo naval de facto y la incautación y robo de cargamentos de petróleo venezolano, realizados sin respaldo legal ni autorización internacional.

De acuerdo con el derecho internacional, estas prácticas constituyen graves violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, la injerencia en asuntos internos y los ataques contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

(En base a TeleSur)