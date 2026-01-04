Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

ante la agresión

Masivas movilizaciones populares en Venezuela exigen la liberación de Maduro

Las concentraciones reflejan el rechazo popular a la agresión directa contra la soberanía nacional y al ataque contra el orden democrático.

Multitudes en defensa de la soberanía.

 Tomada de TeleSur
Reclaman la libertad de Maduro.

 Tomada de TeleSur
Partidarios de Maduro en Caracas.

 Tomada de TeleSur
Desde este sábado, amplios sectores del pueblo venezolano permanecen movilizados en calles, plazas y avenidas de distintas ciudades del país para denunciar las acciones unilaterales ejecutadas por Estados Unidos y exigir la restitución inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro, informa la cadena TeleSur.

Las concentraciones, que se mantienen de manera sostenida desde este sábado, reflejan el rechazo popular a la agresión directa contra la soberanía nacional y al ataque contra el orden democrático.

Agrega que las protestas se producen luego de que fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una operación militar que incluyó bombardeos y el posterior secuestro del jefe de Estado venezolano y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país por la fuerza.

El hecho, ocurrido en la madrugada del sábado, generó una ola de indignación tanto dentro como fuera de Venezuela, al tratarse de una acción sin precedentes contra un presidente en ejercicio, electo por voto popular.

Denuncian agresión de Estados Unidos

Los ciudadanos también denuncian que este ataque no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política sostenida de hostigamiento de Washington contra Venezuela y otros países de la región.

Entre las acciones señaladas se incluyen operaciones militares en el Caribe, ejecuciones extrajudiciales durante supuestos operativos antidrogas, el establecimiento de un bloqueo naval de facto y la incautación y robo de cargamentos de petróleo venezolano, realizados sin respaldo legal ni autorización internacional.

De acuerdo con el derecho internacional, estas prácticas constituyen graves violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, la injerencia en asuntos internos y los ataques contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

(En base a TeleSur)

Dejá tu comentario

