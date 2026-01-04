Desde este sábado, amplios sectores del pueblo venezolano permanecen movilizados en calles, plazas y avenidas de distintas ciudades del país para denunciar las acciones unilaterales ejecutadas por Estados Unidos y exigir la restitución inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro, informa la cadena TeleSur.
ante la agresión
Masivas movilizaciones populares en Venezuela exigen la liberación de Maduro
Las concentraciones reflejan el rechazo popular a la agresión directa contra la soberanía nacional y al ataque contra el orden democrático.