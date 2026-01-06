Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo drones | Miraflores | Ricardo Pose

Desde Venezuela para Caras y Caretas

Operativo contra drones: periodista uruguayo en Caracas explicó qué ocurrió en Miraflores

El periodista uruguayo Ricardo Pose informó a Caras y Caretas que el tiroteo registrado cerca del Palacio de Miraflores respondió a la presencia de drones no identificados.

Operativo contra drones en Venezuela.

Según se reportó, los disparos se registraron en las inmediaciones del palacio, lo que derivó en la evacuación de ministerios y otras dependencias estatales ubicadas en el centro de la capital. Comercios y barrios cercanos permanecieron cerrados, algunos con personas en su interior, mientras se evaluaba la situación de seguridad.

Minutos antes, residentes de Caracas habían alertado sobre detonaciones de armas automáticas en las cercanías de Miraflores. Versiones preliminares indicaron que un dron comercial habría sobrevolado el área, lo que activó de inmediato los protocolos de defensa. Videos geolocalizados mostraron luces en el cielo nocturno y ráfagas de fuego antiaéreo, reforzando la hipótesis de la presencia de drones no identificados.

Ricardo Pose informa para Caras y Caretas

En su informe, Ricardo Pose precisó que cerca de las 21:50 horas la situación ya se encontraba en calma. “Fue una confusión; todavía no está claro el origen de los drones, pero ante una presencia no identificada hubo claramente una respuesta militar”, explicó. El periodista detalló que, a cinco cuadras del Palacio de Miraflores, la Avenida Urdaneta permanecía tomada por efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana, junto con la presencia de colectivos que custodiaban los alrededores.

Pose subrayó que no se trató de un ataque directo, sino de una acción para repeler la presencia de drones no identificados que sobrevolaron el palacio. “En este momento la zona está totalmente en calma”, afirmó, mientras las autoridades intentan establecer el origen de los dispositivos que provocaron el despliegue de seguridad.

Ricardo Pose desde Venezuela para Caras y Caretas

No se trató de un combate de guerra

Desde el Gobierno venezolano también se buscó llevar tranquilidad tras lo ocurrido. En un mensaje difundido al cierre de la jornada, fuentes oficiales aclararon que el incidente no constituyó un enfrentamiento armado ni alteró el orden público. Según indicaron, “drones espía sobrevolaron el centro de Caracas, entre Miraflores y la Vicepresidencia”, lo que motivó una respuesta preventiva por parte de la Guardia de Honor Presidencial.

“Se disparó preventivamente temiendo lo peor, pero en ningún caso se trató de un combate de guerra que altere la tranquilidad y el orden”, señalaron, al tiempo que remarcaron que “todo está en perfecto orden”. Las autoridades hicieron un llamado a evitar la difusión de versiones que generen alarma y a contrarrestar lo que definieron como “guerra psicológica”.

