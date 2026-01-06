Operativo contra drones: periodista uruguayo en Caracas explicó qué ocurrió en Miraflores

Ricardo Pose informa para Caras y Caretas

En su informe, Ricardo Pose precisó que cerca de las 21:50 horas la situación ya se encontraba en calma. “Fue una confusión; todavía no está claro el origen de los drones, pero ante una presencia no identificada hubo claramente una respuesta militar”, explicó. El periodista detalló que, a cinco cuadras del Palacio de Miraflores, la Avenida Urdaneta permanecía tomada por efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana, junto con la presencia de colectivos que custodiaban los alrededores.

Pose subrayó que no se trató de un ataque directo, sino de una acción para repeler la presencia de drones no identificados que sobrevolaron el palacio. “En este momento la zona está totalmente en calma”, afirmó, mientras las autoridades intentan establecer el origen de los dispositivos que provocaron el despliegue de seguridad.

Ricardo Pose desde Venezuela para Caras y Caretas

No se trató de un combate de guerra

Desde el Gobierno venezolano también se buscó llevar tranquilidad tras lo ocurrido. En un mensaje difundido al cierre de la jornada, fuentes oficiales aclararon que el incidente no constituyó un enfrentamiento armado ni alteró el orden público. Según indicaron, “drones espía sobrevolaron el centro de Caracas, entre Miraflores y la Vicepresidencia”, lo que motivó una respuesta preventiva por parte de la Guardia de Honor Presidencial.

“Se disparó preventivamente temiendo lo peor, pero en ningún caso se trató de un combate de guerra que altere la tranquilidad y el orden”, señalaron, al tiempo que remarcaron que “todo está en perfecto orden”. Las autoridades hicieron un llamado a evitar la difusión de versiones que generen alarma y a contrarrestar lo que definieron como “guerra psicológica”.