Trump avanza con petroleras de EE. UU. para tomar control del petróleo venezolano

Cuatro informantes del ámbito energético coincidieron en que no existió diálogo formal con el gobierno antes de la acción contra Maduro. Analistas advierten que cualquier avance real demandará años de trabajo, fuertes inversiones y una profunda reformulación del marco político y regulatorio venezolano.

Subsidios y riesgos antimonopolio

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que “todas nuestras empresas petroleras están listas para hacer grandes inversiones en Venezuela para reconstruir su infraestructura”. En una entrevista con NBC News, Trump incluso sugirió que su gobierno podría subsidiar a las compañías para facilitar ese proceso.

La cadena CBS News indicó que ejecutivos de las tres empresas se reunirán esta semana con el secretario de Energía, Chris Wright. Sin embargo, un directivo del sector advirtió que las petroleras evitan encuentros colectivos por temor a violar normas antimonopolio, que limitan discusiones conjuntas entre competidores.

Actualmente, Chevron es la única gran petrolera estadounidense con presencia activa en los campos venezolanos, mientras que Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaron el país tras la nacionalización de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez.