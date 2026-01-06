Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Trump | control |

Inversión millonaria

Trump avanza con petroleras de EE. UU. para tomar control del petróleo venezolano

Tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump comenzó a articular una estrategia para avanzar sobre el control de la industria petrolera.

Trump y su avance sobre el Petróleo de Venezuela

Trump y su avance sobre el Petróleo de Venezuela
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Desde la Casa Blanca, Trump prepara reuniones con ejecutivos de las mayores compañías energéticas para impulsar inversiones multimillonarias y aumentar su influencia directa sobre la producción del país que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Según informó la agencia Reuters, la administración norteamericana planea mantener en los próximos días una serie de reuniones con ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips para discutir inversiones y un eventual desembarco masivo de capitales en el sector energético venezolano. El objetivo es aumentar la producción y las exportaciones de crudo, al tiempo que se reconstruye una infraestructura seriamente deteriorada tras años de crisis.

Empresas sorprendidas por la ofensiva

Pese al discurso público del presidente Trump, fuentes del sector revelaron que las compañías no fueron consultadas previamente sobre el operativo militar ni sobre una eventual ampliación de sus operaciones en Venezuela. “Nadie en estas tres empresas habló con la Casa Blanca antes o después de la destitución”, afirmó una de las fuentes citadas por Reuters.

Cuatro informantes del ámbito energético coincidieron en que no existió diálogo formal con el gobierno antes de la acción contra Maduro. Analistas advierten que cualquier avance real demandará años de trabajo, fuertes inversiones y una profunda reformulación del marco político y regulatorio venezolano.

Subsidios y riesgos antimonopolio

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, aseguró que “todas nuestras empresas petroleras están listas para hacer grandes inversiones en Venezuela para reconstruir su infraestructura”. En una entrevista con NBC News, Trump incluso sugirió que su gobierno podría subsidiar a las compañías para facilitar ese proceso.

La cadena CBS News indicó que ejecutivos de las tres empresas se reunirán esta semana con el secretario de Energía, Chris Wright. Sin embargo, un directivo del sector advirtió que las petroleras evitan encuentros colectivos por temor a violar normas antimonopolio, que limitan discusiones conjuntas entre competidores.

Actualmente, Chevron es la única gran petrolera estadounidense con presencia activa en los campos venezolanos, mientras que Exxon Mobil y ConocoPhillips abandonaron el país tras la nacionalización de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar